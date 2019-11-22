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فن

كريم فهمي يعلق على مستوى رمضان صبحي

الجمعة 22/نوفمبر/2019 - 11:29 م
رمضان صبحي
رمضان صبحي
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قسم الفن
وجه الفنان كريم فهمي التهنئة لمنتخب مصر الأولمبي بعد فوزه بمسابقة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عاما.

وغرد كريم فهمي على حسابه في "تويتر" قائلا: "لما نزلت التويته دي من فتره كبيره فيه ناس قعدت تنتقد وتتريق ويقولك محلي وكلام كتير، اين انتم ؟".

وأضاف كريم فهمي: "مبروووووك لمنتخب الرجاله اهلى زمالك إسماعيلى المصري وكل الانديه، فخور بروح المنتخب ده حقيقي".

ويقصد كريم فهمي بالتويته ما كتبه منذ فترة عن رمضان صبحي، حين قال "لما تلعب أصعب مستوى في فيفا وتيجي تلعب أسهل مستوى في الدوري المصري".

وتوج منتخب مصر الأوليمبي بمسابقة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عاما وذلك عقب الفوز على منتخب كوت ديفوار بهدفين مقابل هدف بالمباراة التي أقيمت اليوم الجمعة باستاد القاهرة الدولي.

وسجل هدفي منتخب مصر كريم العراقي و رمضان صبحي، بينما سجل هدف منتخب كوت ديفوار ابوبكر دومبيا.
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