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رياضة

مجموعة من المقاتلين .. أحمد حسام ميدو يهنئ المنتخب الأوليمبي

الجمعة 22/نوفمبر/2019 - 11:32 م
ميدو
ميدو
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محمد بدران
هنأ أحمد حسام ميدو المدير الفنى لنادى المقاصة، منتخب مصر الأوليمبي بعد تتويجه ببطولة  كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عاما، وذلك عقب الفوز على منتخب كوت ديفوار بهدفين مقابل هدف بالمباراة التي أقيمت اليوم الجمعة باستاد القاهرة الدولي.

وكتب على صفحته بموقع التواصل الاجتماعى "تويتر"‏‏‏ ‏‏‏‏مبروك لمصر...هو ده منتخب مصر..مجموعة من المقاتلين...👏🏻👏🏻👏🏻وجمهورنا عظيم ❤️❤️❤️ "

وسجل هدفي منتخب مصر كريم العراقي ورمضان صبحي، بينما سجل هدف منتخب كوت ديفوار ابوبكر دومبيا.

وتأهل منتخب الفراعنة إلى نهائي البطولة عقب الفوز على جنوب إفريقيا بثلاثية نظيفة في مباراة نصف نهائي البطولة على استاد القاهرة الدولي، وبهذا الفوز أيضا تأهل إلى أولمبياد طوكيو 2020 للمرة الـ12 في تاريخه.

وبدأ المنتخب المصري مشواره في البطولة بالفوز على مالي بهدف نظيف، ثم الفوز أمام غانا بنتيجة 3-2، والفوز على الكاميرون بنتيجة 2-1؛ ليتأهل إلى الدور نصف النهائي بالعلامة الكاملة برصيد 9 نقاط.

مجموعة من المقاتلين .. أحمد حسام ميدو يهنئ المنتخب الأوليمبي
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