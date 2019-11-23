كشف سقارة الجديد .. التفاصيل الكاملة قبل إعلانه بساعات.. مصدر: مومياوات حيات وحيوان النمس وصقور

ساعات قليلة تفصلنا عن إعلان وزارة الآثار عن كشف أثري جديد في منطقة سقارة اليوم السبت،حيث أنهت الوزارة استعداداتها الأخيرة للإعلان عن الكشف،حيث تمت إقامة خيمة كبيرة في المكان مجهزة وداخلها الفتارين وتحتوي علي عدد من المكتشفات.



وطبقا لمصدر مطلع بوزارة الآثار،فإن مكان الكشف يسمي موقع البوباسطيون في سقارة،والاسم يعني جبانة الحيوانات المقدسة،وتعمل فيه بعثة مصرية هي التي توصلت للكشف،والبعثة برئاسة الدكتور مصطفي وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار.



وقال المصدر في تصريحات خاصة لصدي البلد أن الكشف عبارة عن مقبرة كبيرة ممتلئة بتماثيل ومومياوات لحيوانات وطيور مختلفة الأحجام والأنواع،ومنها أنواع تعد هي المرة الأولى أن يتم العثور علي مومياوات محنطة لها،وقد بذل فريق الترميم في سقارة بالتعاون مع الأثريين مجهودا كبيرًا لصيانتها وإجراء الترميم الأولي لها،وإعدادها للعرض في إعلان الكشف.



وأوضح المصدر أنه تم العثور في المقبرة علي مومياء وتمثال لحيوان النمس،وهو من النادر العثور علي أشياء مماثلة له،كما تم العثور علي مومياء لطائر أبو منجل الذي يمثل صورة المعبود تحوت سيد الحكمة والكتابة.



وقال المصدر أن المقبرة عثر فيها أيضًا علي مومياء لطائر الصقر ،كذلك مومياء لثعبان من نوعية الكوبرا،بجانب العثور علي مجموعة من التمائم المتنوعة والمختلفة الأحجام وتمثال للإله اوزوريس.



وأوضح المصدر أن المقبرة الجديدة تقع غرب مقبرة واح تي المكتشفة منذ شهور بمسافة حوالي 3 أمتار،وتم العثور فيها أيضا وربما للمرة الأولي علي مومياوتين أحدهما لأسد والأخري لحيوان النمر.



كما تم العثور علي مومياوات قطط وتماثيل لها من الحجارة وبعضها ملون بشكل رائع،وقد تم نقلها إلي المخزن المتحفي رقم 2 بسقارة.



وأوضح المصدر إن التماثيل تتجاوز الـ 20 تمثالا مختلفة الأطوال والأحجام، ومنها تماثيل طولها متر وأخري أقل من متر، وبعضها أبيض اللون والآخر يميل لونه إلى الاحمرار، وموقع الكشف الجديد بكر ومهم وينبئ بكنوز كثيرة قادمة.



وقال المصدر ان صاحب المقبرة كان أحد كبار الدولة الحديثة،وتضم بجانب الحيوانات توابيت خشبية ملونة رائعة ومقاصير يعلوها نقش حورس المذهب،كما عثر علي جعران ضخم محنط يشبه السلحفاة الي حد كبير.