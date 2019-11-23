شعراوي: نعمل علي الاستثمار فى العنصر البشري من خلال الدورات التدريبية

يواصل مركز التنمية المحلية بسقارة فعاليات الخطة التدريبية للعام الحالى للعاملين فى المحليات ،حيث ينفذ المركز خلال الأسبوع الحالي دورتين هما: تنمية مهارات المديرين والعاملين بإدارات الشئون الإدارية وتنمية مهارات الفنيين بالإدارات الهندسية والتخطيط العمراني والمشروعات.



فيما تستمر دورة اللغة الانجليزية للاسبوع الثانى على التوالى ويستفيد من دورات الاسبوع القادم 108متدربين من جميع المحافظات



وأكد اللواء محمود شعراوى على أهمية تدريب العاملين فى المحليات لتحقيق أهداف الوزارة لدعم التنمية الشاملة وتلبية إحتياجات المواطنين بالجودة المنشودة، وتحقيق التنافسية .



واشار الى ان الوزارة تعمل خلال الفترة الحالية على الاستثمار فى العنصر البشري لديها من خلال حصول العاملين بالمحليات على التدريب بمركز التنمية المحلية بسقارة.



ويعتمد فى خطته التدريبية للعام الحالى على تنفيذ برامج لرفع كفاءة القيادات المحلية فى المحافظات وإعداد وتنفيذ برامج تدريبية وفق الأولويات والمسارات الوظيفية .