مواطن لـ وزارة الإسكان: حلمي شقة تسترني أنا وأسرتي

ناشد المواطن مصطفى محمد يوسف محمد ، المقيم بـ 2 شارع على خليل، بمنطقة السيدة زينب بمحافظة القاهرة،في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، وزارة الإسكان، الحصول على شقة، ضمن الحالات الأولى بالرعاية .



ويقول فى رسالته: أعول أسرة مكونة من زوجتي وولدين، ولا يملك سوى غرفة في مدخل عقار، مؤكدا أن الغرفة ضيقة لا تصلح لإيواء 4 أشخاص، وغير صالحة للحياة الآدمية، مناشدا وزارة الإسكان، تمكينه من وحدة سكنية، ضمن الحالات الأولى بالرعاية، خاصة أنه تقدم مرارا بذات الطلب.



للتواصل مع الحالة ٠١٠٩٥٠٥٢٣٤٢



ويقدّم "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

