محب للمغامرة.. نصيحة الأبراج لمواليد 23 نوفمبر

كثيرون لا يخطون خطوة دون متابعة الابراج، وتقدم خبيرة الأبراج عبير فؤاد على صفحتها الشخصية لمواقع التواصل الأجتماعى فيس بوك نصيحة الأبراج لمواليد 23 نوفمبر وماذا يقول تاريخ ميلادهم عن هؤلاء .



شخصية اليوم في علم الأرقام..



إذا كنت مولودا في يوم 23 نوفمبر فإن ذلك يعني أنك محب للمغامرة وتنجذب للفنون ولكل ما يحمل طابعا فنيا.. لديك أيضا سرعة بديهة ويقظة ذهنية وموهبة كلامية، وتتكيف سريعا مع التغيير وتتقمص الشخصية المناسبة لأي موقف مفاجئ، لكنك مشوش العاطفة ومتقلب المزاج جدا.



نصيحة:



في عام ٢٠٢٠ قد تميل كثيرا للعصبية وسيكون معك كل الحظ إذا استطعت أن تتحكم في انفعالاتك وأن تظهر لباقة ودبلوماسية في التعامل.