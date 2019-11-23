أهالي ميت عقبة يطالبون باستكمال رصف الشوارع.. صور

ناشد أهالى شوارع داير الناحية وحازم البطوطى والنيل الأبيض بمنطقة ميت عقبة، بمحافظة الجيزة، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، المسئولين بالحي استكمال رصف وهيكلة الشوارع التى تركها العمال دون رصف منذ أسبوع ومواجهة حالة الإهمال الشديد التي تعاني منها أرصفة الحوارى الجانبية بعد تهالكها وزيادة عدد أعمدة الإنارة خاصة في الشوارع الجانبية، وطالبوا المسؤولين بجولة تفقدية للمناطق ليشاهدوا كم الإهمال الموجود داخل المنطقة، والعمل على حل المشكلات التي تواجه الأهالي بالمنطقة.



ويقول عماد حسنى أحد أهالى شارع داير الناحية بمنطقة ميت عقبة، فى رسالته: العمال مشيوا من غير ما يكملوا رصف باقى الشوارع وبقالنا أسبوع على الحال ده، مؤكدا أن معظم الشوارع عملوا فيها جنب واحد وسابوا الباقى والأجحار متراصة بطول الشارع وعاملة إشغال لنص الشارع.



ويتابع، بعد أن كان الشارع مليئًا بالحفر والمطبات، المسئولون تكرموا وعملوا إعادة رصف للشوارع المفروض بقى يكملوا الجميل بتاعهم ده عشان يبقى منظره حضاري، مضيفا لازم المسئولين بالحى ينزلوا ويشوفوا بنفسهم المشكلة ويحلوها قبل دخول فصل الشتاء، عشان المطر بيغرق الدنيا هنا والناس ما بتعرفش تمشى، خصوصًا كبار السن عندنا، والأطفال اللى بتروح المدارس وهدومهم بتغرق مياه من المياه اللى بتكون في الحفر دي.





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