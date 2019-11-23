طريقة عمل طاجن الفراخ بالجبنة بمذاق لا يقاوم وشكل جديد

تقدم الشيف أميرة شنب طريقة عمل طاجن فراخ بالجبنة بمذاق لا يقاوم وشكل مشهي وجديد ومختلف لتحضير الفراخ .



مقادير طاجن فراخ بالجبنة :



4 صدور دجاج

نصف كوب جبنة موتزاريلا

زيت زيتون

بصل مفروم

ثوم مفروم

طماطم

1 كوب فلفل احمر

ريحان مجفف

رشة ريحان مجفف

نصف كوب جبنة موتزاريلا

ملح وفلفل



طريقة تحضير طاجن فراخ بالجبنة :



* تُحمر صدور الدجاج لمدة 2-3 دقائق و ترفع من الطاسة



* أضيفي البصل المفروم إلى الى نفس الطاسة



* أضيفي الثوم المفروم و الفلفل الأحمر المفروم



* تضاف الطماطم والريحان والخل البلسمي والملح والفلفل. اخلطيها جيدا



* ترص صدور الدجاج في بايركس و يضاف عليها الصوص ثم ترش بالجبنة الموتزريلا



* تدخل الفرن 10 دقائق