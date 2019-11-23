طريقة عمل طاجن الفراخ بالجبنة بمذاق لا يقاوم وشكل جديد

تقدم الشيف أميرة شنب طريقة عمل طاجن فراخ بالجبنة بمذاق لا يقاوم وشكل مشهي وجديد ومختلف لتحضير الفراخ .
مقادير طاجن فراخ بالجبنة :
4 صدور دجاج
نصف كوب جبنة موتزاريلا
زيت زيتون
بصل مفروم
ثوم مفروم
طماطم
1 كوب فلفل احمر
ريحان مجفف
رشة ريحان مجفف
نصف كوب جبنة موتزاريلا
ملح وفلفل
طريقة تحضير طاجن فراخ بالجبنة :
* تُحمر صدور الدجاج لمدة 2-3 دقائق و ترفع من الطاسة
* أضيفي البصل المفروم إلى الى نفس الطاسة
* أضيفي الثوم المفروم و الفلفل الأحمر المفروم
* تضاف الطماطم والريحان والخل البلسمي والملح والفلفل. اخلطيها جيدا
* ترص صدور الدجاج في بايركس و يضاف عليها الصوص ثم ترش بالجبنة الموتزريلا
* تدخل الفرن 10 دقائق
مقادير طاجن فراخ بالجبنة :
4 صدور دجاج
نصف كوب جبنة موتزاريلا
زيت زيتون
بصل مفروم
ثوم مفروم
طماطم
1 كوب فلفل احمر
ريحان مجفف
رشة ريحان مجفف
نصف كوب جبنة موتزاريلا
ملح وفلفل
طريقة تحضير طاجن فراخ بالجبنة :
* تُحمر صدور الدجاج لمدة 2-3 دقائق و ترفع من الطاسة
* أضيفي البصل المفروم إلى الى نفس الطاسة
* أضيفي الثوم المفروم و الفلفل الأحمر المفروم
* تضاف الطماطم والريحان والخل البلسمي والملح والفلفل. اخلطيها جيدا
* ترص صدور الدجاج في بايركس و يضاف عليها الصوص ثم ترش بالجبنة الموتزريلا
* تدخل الفرن 10 دقائق