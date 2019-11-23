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طريقة عمل طاجن الفراخ بالجبنة بمذاق لا يقاوم وشكل جديد

السبت 23/نوفمبر/2019 - 03:00 ص
طريقة عمل طاجن الفراخ
طريقة عمل طاجن الفراخ بالجبنة
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أسماء عبد الحفيظ
تقدم الشيف أميرة شنب طريقة عمل طاجن فراخ بالجبنة بمذاق لا يقاوم وشكل مشهي وجديد ومختلف لتحضير الفراخ .

مقادير طاجن فراخ بالجبنة :

4 صدور دجاج
نصف كوب جبنة موتزاريلا
زيت زيتون
بصل مفروم
ثوم مفروم
طماطم
1 كوب فلفل احمر
ريحان مجفف
رشة ريحان مجفف
نصف كوب جبنة موتزاريلا
ملح وفلفل

طريقة تحضير طاجن فراخ بالجبنة :

* تُحمر صدور الدجاج لمدة 2-3 دقائق و ترفع من الطاسة

* أضيفي البصل المفروم إلى الى نفس الطاسة

* أضيفي الثوم المفروم و الفلفل الأحمر المفروم

* تضاف الطماطم والريحان والخل البلسمي والملح والفلفل. اخلطيها جيدا

* ترص صدور الدجاج في بايركس و يضاف عليها الصوص ثم ترش بالجبنة الموتزريلا

* تدخل الفرن 10 دقائق
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