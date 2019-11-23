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رياضة

فاروق جعفر: المنتخب الأولمبي أفرز لنا صلاح وتريزيجيه جدد

السبت 23/نوفمبر/2019 - 02:11 ص
صلاح وتريزيجيه
صلاح وتريزيجيه
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حسن العمدة
أكد فاروق جعفر، نجم نادي الزمالك، أن لاعبو المنتخب الأولمبي كسبوا احترام الجميع وأحرجوا الكبار.

وقال فاروق خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : "البطولة كانت صعبة واللاعبين كانوا رجالا، اتولد أجيال كثيرة للكرة المصرية وحصلوا على ثقة واشادة العالم العربي لكن وضعوا ناس كثيرة في موقف محرج، فهل سيكون هؤلاء أساسيين على حساب لاعبين بالمنتخب الأول".

وأكمل : "حققنا كل المكاسب، حفل افتتاح وختام، كما تأهلنا للأولمبياد، وكسبنا البطولة وحققنا الألقاب الفردية كلها، واتولد صلاح وتريزيجيه جدد"

وأتم : "البطولة حولت اللاعبين من محليين لدولين وأصبحوا نجوما، وهناك لاعبين كثيرة أظهرت امكانياتها مثل كريم العراقي وأسامة جلال ومحمد صبحي، سيكملون مشوار الكرة المصرية".
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