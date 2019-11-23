السيطرة على حريق هائل شب في منزل بمركز زفتي.. صور

شهدت قرية السملاوية مركز زفتى في محافظة الغربية اندلاع حريق هائل بمنزل سكني بشكل مفاجئ إثر حدوث ماس كهربائي وتم الدفع ب٣ سيارات مطافئ لإخماد نيران الحريق وتم السيطرة على حريق دون وقوع خسائر في الأرواح.



كان اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية تلقي إخطارا من مركز شرطة زفتي يفيد نشوب حريق بأحد المنازل بقرية السملاوية وتم انتقال قوات الحماية المدنية وتم السيطرة علي الحريق .



وافاد شهود عيان النيران ان تشتعل في المنزل دون أي سبب أو فاعل بدأت بعشة خلف المنزل المكون من ٣ طوابق علي شقين وبشقتين بالدور الثاني لمدة شهر متواصلة بعد ذلك شاهدنا النيران في مطبخ المنزل اليوم وبعدها شعر اصحاب المنزل بالنيران أيضًا في غرفة الانترية .



وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعه وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق في الحادث.