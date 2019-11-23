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رياضة

كريم العراقي يكشف تعليمات شوقي غريب قبل هدفه ويوجه رسالة للجماهير

السبت 23/نوفمبر/2019 - 04:41 ص
كريم العراقي
كريم العراقي
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حسن العمدة
تحدث كريم العراقي نجم المنتخب المصري الأولمبي عن التتويج ببطولة إفريقيا تحت 23 سنة على حساب ‏كوت ديفوار بهدفين مقابل هدف وحيد.‏

وقال العراقي في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد ‏‏"من زمان واحنا بنجتهد، بقالنا سنة ونص شغالين على هدف واحد وهو الفوز باللقب والتأهل للأولمبياد".‏

وأضاف "ما وصلنا له فضل من عند ربنا، كنا واثقين في شغلنا و نشكر جمهورنا العظيم المشرف على ‏دعمه، شكرًا على حضورهم، حققنا ما يسعدهم".‏

وأكمل العراقي "هدفي في شباك كوت ديفوار هو الهدف الرسمي الأول لي مع المنتخبات، كابتن شوقي ‏بقى عمال يقولي روح روح ونفذت التعليمات وقدرت اسجل الهدف".‏

وتابع "لازم اتأقلم على خطة اللعب سواء بـ 3 مدافعين أو 4، تنفيذ تعليمات الجهاز ‏الفني أمر مهم في أي مركز".‏

واختتم تصريحاته "تم تصعيدي لأول مرة مع حسام حسن في المصري، خضت اول مباراة أمام الأهلي ثم ‏الإنتاج الحربي في الدوري، ثم الزمالك في نصف نهائي الكأس والأهلي في النهائي".‏
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