كريم العراقي يكشف تعليمات شوقي غريب قبل هدفه ويوجه رسالة للجماهير

تحدث كريم العراقي نجم المنتخب المصري الأولمبي عن التتويج ببطولة إفريقيا تحت 23 سنة على حساب كوت ديفوار بهدفين مقابل هدف وحيد.
وقال العراقي في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد "من زمان واحنا بنجتهد، بقالنا سنة ونص شغالين على هدف واحد وهو الفوز باللقب والتأهل للأولمبياد".
وأضاف "ما وصلنا له فضل من عند ربنا، كنا واثقين في شغلنا و نشكر جمهورنا العظيم المشرف على دعمه، شكرًا على حضورهم، حققنا ما يسعدهم".
وأكمل العراقي "هدفي في شباك كوت ديفوار هو الهدف الرسمي الأول لي مع المنتخبات، كابتن شوقي بقى عمال يقولي روح روح ونفذت التعليمات وقدرت اسجل الهدف".
وتابع "لازم اتأقلم على خطة اللعب سواء بـ 3 مدافعين أو 4، تنفيذ تعليمات الجهاز الفني أمر مهم في أي مركز".
واختتم تصريحاته "تم تصعيدي لأول مرة مع حسام حسن في المصري، خضت اول مباراة أمام الأهلي ثم الإنتاج الحربي في الدوري، ثم الزمالك في نصف نهائي الكأس والأهلي في النهائي".
وقال العراقي في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد "من زمان واحنا بنجتهد، بقالنا سنة ونص شغالين على هدف واحد وهو الفوز باللقب والتأهل للأولمبياد".
وأضاف "ما وصلنا له فضل من عند ربنا، كنا واثقين في شغلنا و نشكر جمهورنا العظيم المشرف على دعمه، شكرًا على حضورهم، حققنا ما يسعدهم".
وأكمل العراقي "هدفي في شباك كوت ديفوار هو الهدف الرسمي الأول لي مع المنتخبات، كابتن شوقي بقى عمال يقولي روح روح ونفذت التعليمات وقدرت اسجل الهدف".
وتابع "لازم اتأقلم على خطة اللعب سواء بـ 3 مدافعين أو 4، تنفيذ تعليمات الجهاز الفني أمر مهم في أي مركز".
واختتم تصريحاته "تم تصعيدي لأول مرة مع حسام حسن في المصري، خضت اول مباراة أمام الأهلي ثم الإنتاج الحربي في الدوري، ثم الزمالك في نصف نهائي الكأس والأهلي في النهائي".