كريم العراقي يكشف تعليمات شوقي غريب قبل هدفه ويوجه رسالة للجماهير

تحدث كريم العراقي نجم المنتخب المصري الأولمبي عن التتويج ببطولة إفريقيا تحت 23 سنة على حساب ‏كوت ديفوار بهدفين مقابل هدف وحيد.‏



وقال العراقي في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد ‏‏"من زمان واحنا بنجتهد، بقالنا سنة ونص شغالين على هدف واحد وهو الفوز باللقب والتأهل للأولمبياد".‏



وأضاف "ما وصلنا له فضل من عند ربنا، كنا واثقين في شغلنا و نشكر جمهورنا العظيم المشرف على ‏دعمه، شكرًا على حضورهم، حققنا ما يسعدهم".‏



وأكمل العراقي "هدفي في شباك كوت ديفوار هو الهدف الرسمي الأول لي مع المنتخبات، كابتن شوقي ‏بقى عمال يقولي روح روح ونفذت التعليمات وقدرت اسجل الهدف".‏



وتابع "لازم اتأقلم على خطة اللعب سواء بـ 3 مدافعين أو 4، تنفيذ تعليمات الجهاز ‏الفني أمر مهم في أي مركز".‏



واختتم تصريحاته "تم تصعيدي لأول مرة مع حسام حسن في المصري، خضت اول مباراة أمام الأهلي ثم ‏الإنتاج الحربي في الدوري، ثم الزمالك في نصف نهائي الكأس والأهلي في النهائي".‏