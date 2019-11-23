اكتشف أسرار حظك فى 7 أيام من السبت 23 الى الجمعة 29 نوفمبر

كيف يحمل لك برجك في عالم الفلك؟ سؤال يطرحه الجميع لذلك عزيزي القارئ إليك توقعات الأبراج لهذا الأسبوع من السبت 23 الى الجمعة 29 تشرين الثاني 2019 وفقا لما نشرته خبيرة الأبراج ماغى فرح على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.



:برج الحمل



حظك هذا الاسبوع برج الحمل على الصعيد المهني

قد تتعرض لبعض المصاعب والمشاكل التي تتفاقم وتواجه اعداء متخفين وربما بعض التراجع الصحي كما قد يحاول البعض سدّ الطريق أمام بعض المشاريع التي يراها مجازفة، أو يضع العصي في الدواليب بطرح شروط مستعصية وخلق ظروف مناوئة.لكن ابتداء من يوم الثلاثاء ومع انتقال القمر الى برج القوس الصديق تستقيم الامور فتشعر بالارتياح والانسجام وبان هناك من يقف الى جانبك مساندا تستفيد من الاجواء وتؤجل طرح الاسئلة ومحاسبة الذات وقد توافق على قضية اساسية او تبحث مسألة مالية وترتب اضاعك





حظك هذا الاسبوع برج الحمل على الصعيد العاطفي

كوكب الحب يعلن عن فترة مميزة تحمل الكثير من الوعود على الصعيد العاطفي، تزداد جاذبيتك ويتعزز الحظ في الحب، كما في العلاقات الشخصية والحميمة. تهديك السماء مفاجآت حلوة فتسعد بما يحصل لك. إنها فترة ممتازة من المصالحة والصداقات الجديدة والعلاقات والتجدد في حياتك الزوجية، القلب يتحدث وهو مليء بالمشاعر الايجابية والأهواء الخلاقة.



برج الثور:



حظك هذا الاسبوع برج الثور على الصعيد المهني:

نهاية الاسبوع ستكون واعدة بالفرص مع وجود القمر في برج الجدي الصديق الذي يكسبك حظا ومعنويات مرتفعة وثقة بالنفس كبيرة فتزدهر الاتصالات كما المواعيد ما يسمح لك بالتنظيم والتخطيط، خاصة وأنك لا تحب الارتجال، بل تفضل الروّية والبحث في التفاصيل وتدوين الافكار ووضع استراتيجيات. يساعدك الحدس الآن وقد تستبق الامور وتدرك ما يجب تحضيره للأسابيع المقبلة التي تحمل إليك الكثير من المستجدات والتطورات الايجابية.لكن انتبه من يومي 26 و 27 من معاكسة القمر من برج القوس الذي قد يحبطك ويؤثر على معنوياتك فتشعر بالخوف او بتراجع الشجاعة والقدرة على المواجه.



حظك هذا الاسبوع برج الثور على الصعيد العاطفي:

تعيش شغفًا هذا الاسبوع ويكون الوضع العاطفي مع وجود الزهرة في القوس الذي يحمل اليك صدفا ايجابية على الصعيد الشخصي بحيث تسجل تغييرات تطال اوضاعك الشخصية العائلية والعاطفية كما فتتوضح أمور وتعود اليك ثقتك بالنفس وتمارس سحرك وتستقطب كل من تلتقي به. قد تعرض انجذابًا لزميل أو زميلة في عملك، فينصحك الفلك بالتروي قبل البوح والتعبير عن النفس.





برج الجوزاء:

حظك هذا الاسبوع برج الجوزاء على الصعيد المهني:

تدخل فترة مصيرية خالية من الوعود والنشاطات ما يجعلك تخضع لضغط نفسي مع وجود الكواكب مجتمعة في القوس المنافس لبرجك ولكن مع تواجد القمر فى برج الميزان الهوائي الصديق تخف عليك الضغوط تكون على موعد مع اسبوع متشابك الاوضاع، يحمل اليك أخبارًا غير جيدة ، ويضعك أمام تحديات وعراقيل فقد تصطدم ببعض مراكز النفوذ والسلطة وقد ينشأ نزاع مع رجل قانون او مسؤول يعقد لك الامور وتشعر بعلاقات متوترة ومعقدة مع بعض المراجع الفاعلة او تفاجأ برفض او تعنت من قبل بعض المسؤولين المباشرين أو الحكوميين. لكن مع نهاية الاسبوع ومع انتقال القمر الى برج الجدي الصديق تنتعش الحظوظ وتعود الامور الى طبيعتها وتتحسن الاوضاع والحظوظ



حظك هذا الاسبوع برج الجوزاء على الصعيد العاطفي:

يجعلك الفلك تراوح مكانك على الصعيد العاطفي والعائلي، وقد تعيش بعض البلبلة مع الشريك، مراجعًا حساباتك في بعض الاحيان، أو مواجهًا صعوبة في المحافظة على الاتزان والتفاهم. يوجه اليك الشريك العاطفي سهامه ويستفز ردّة فعلك وقد تقع ضحية المزاجية التي يمارسها أو تثير أنت حفيظته بسبب تصرفاتك العدائية، حتى تكون الاوضاع الفلكية مشوشة.

برج السرطان:



حظك هذا الاسبوع برج السرطان على الصعيد المهني:

تجتاز مرحلة من النفوذ والمعنويات القوية والوضوح والمشاريع الجديدة والحظوظ كما يحمل اليك المربع الفلكي المائي من برج العقرب افاقا جديدة ويعدك بالازدهار والتجارب الغير اعتيادية والحوافز التي تدفعك نحو تحقيق بعض الامال فتتخذ قرارات حكيمة وتبدو متفائلًا وواقعيًا في الوقت نفسه. تثبت عن جدارة وتقدم أفكارًا رائعة واقتراحات مميزة، ما يجعلك تقفز الى الامام، بدون خوف من المجهول، بل بعزم على بلوغ الاهداف البراقة حيث تسجل نقاطًا لصالحك، إذا اشتركت بمباراة ما وتبدو رابحًا مسيطرًا على الاوضاع. بالرغم من الاجواء الواعدة سجل معاكسة ادارية او قانونية يومي 26 و 27 مع وجود القمر في القوس .

حظك هذا الاسبوع برج السرطان على الصعيد العاطفي:

يواكبك مناخ عاطفي ممتاز ورائع شرط التحكم في العواطف والانفعالات القوية. أنصح لك التواصل مع الحبيب وحلّ كل الأمور العالقة بينكما، تحدث معه بوضوح وصارحه بكل افكارك ومشاعرك، واستمع بدورك اليه باهتمام ومحبّة. تفهم ظروفه واوضاعه وادعم مواقفه ومشاعره. إنّه أسبوع ملائم لتوطيد العلاقة ولتقريب المسافة بينكما، وخصوصًا إذا كانت متقلّبة وباردة أخيرًا.



برج الاسد:



حظك هذا الاسبوع برج الاسد على الصعيد المهني:

يمكنك ان تعتمد اعتبارا من هذه الفترة على قوى كبيرة تدعمك كا الشمس من برج القوس الصديق ما يجعلك تعود الى واقعيتك وحسك العملي وتنجح في اعمال واستثمارات مالية ويرافقك الحظ والمربع الفلكي المائي من الحوت يليها انتقال القمر الحمل فتسلط الضوء على الشأن المهني والمالي وتمارس مهاراتك بشكل ملفت، يقوى نفوذك كما حماستك وتكون الفترة الأفضل للمفاوضات والمبادرات، إذ تتمتع بحجج هائلة وتتوصل الى الحصول على ما ترغب.قد تسير الامور ببطء في نهاية الاسبوع مع انتقال القمر الى برج الجدي وقد تتعرقل الخطوات المهم ان تكسب ثقة الناس من حولك وان تضع حد للمضللين

حظك هذا الاسبوع برج الاسد على الصعيد العاطفي:

يدعم كوكب الحب من برج القوس الصديق خطاك ويعزز علاقاتك الاجتماعية التي تشكل دافعا لك ومنعطفا جديدا في حياتك العائلية ويهبك فرصا كثيرة للتعارف واللقاءات السعيدة، وقد تتلقّى أخبارًا كثيرة ومفرحة من قبل الحبيب فتعيش جميع المواليد لحظات حلوة وتكثر المواعيد والعواطف الجيّاشة. أنت تتمتّع برحابة صدر تساعدك على تقوية الروابط.



برج العذراء:



حظك هذا الاسبوع برج العذراء على الصعيد المهني:

ينذر الوضع الفلكي بالتراجع النفسي وقد تكون الفترة قصيرة وعابرة، إلاّ أن آثارها تبدو شديدة، كما ان وجود الشمس في في العشرية الاولى في القوس يثير بعض الحوادث واعمال العنف ويحذر من المجازفة والتسرع , تصبح اكثر تفاؤلا وانفتاحا مع انتقال القمر الى برج الجدي فتصبح اكثر انفتاحا على الدنيا وتتحرر من الهواجس كما تحمل لك هذه الايام اخبارا سارة تجعلك اكثر حيوية ونشاطا وتخوض مغامرات جديدة وتجارب للمرة الاولى.



حظك هذا الاسبوع برج العذراء على الصعيد العاطفي:

لا تنتظر الكثير في حياتك العاطفية في هذه الفترة التي تحمل تناقضات وارباكات فالزهرة المستقر في القوس يجعلك تعيش حالة من التراجع ومن التراوح بين الامال والاحباط يعاكسك كوكب الحب ويجعل علاقاتك شائكة قليلًا، ومن الممكن ان تعاني من الضجر والسأم لذلك حاول ان تضبط انفعالاتك ولا تخرج عن طورك، مهما حصل. إياك والتحديات لان الامر يطيل وقد يؤدي الى قطيعة او فراق.



:برج الميزان



حظك هذا الاسبوع برج الميزان على الصعيد المهني:

يطل هذا الاسبوع عليك مليئًا بالأحداث والتغييرات والتقلبات والقرارات الحاسمة،تشعر بالانشراح ويتغير المزاج فتخوض مجالات جديدة قد تتعلق بالتجارة والعلاقات الخارجية تتاح لك فرص كثيرة لكي تغير مصيرك ربما، تنتقل الى موقع أو الى منزل أو بلد أو مكان يشكل لك تغييرًا. بالرغم من موجة الحظ الجيد المسيطر الا ان انتقال القمر الى القوس يدعوك الى التروي والحرص على امنك الشخصي والانتباه الى قيادة السيارة لا توقع على اوراق ومستندات ولا تتسرع بالتجاوب مع اي عرض ولو كان مغريًا.

حظك هذا الاسبوع برج الميزان على الصعيد العاطفي:

تنعم باجواء ساحرة ورومنسية حيث تتاح لك فرص لتلبية دعوات مميزة وجميلة ولكي تتمتع بالسعادة والفرح والملذات كما يؤمن لك كوكب الزهرة المتنقل في العقرب الكثير من العواطف الحارة والاتصالات المثمرة قد تبدو سعيدًا بما أنجزت وتفرح بلقاء مميّز، أو تلتقي بمن تؤسس معه للمدى البعيد. تكون واثقًا من نفسك مقبلًا على الدنيا بسعادة ويفيض قلبك حبًا وتسمع كلمات لطيفة تشعل النار فيه.





برج العقرب:



حظك هذا الاسبوع برج العقرب على الصعيد المهني:

يحالفك الحظ مع حركة القمر المناسبة لك في بداية هذا الأسبوع مع وجود القمر في برجك تلتقط بحسك الاستثنائي الفرص الجميلة والواعدة وتستفيد من الفرص الكبيرة في الوقت المناسب فتؤول خطواتك ومساعيك إلى نتائج عملية ناجحة كما تكون أسفارك وتنقلاتك مفيدة جدا لخدمة مشاريعك الحالية كما تحرز أرباحًا وعائدات مالية من توظيفات ناجحة. قد تحصل على سلفة أو دين مصرفي مهمّ أو تنطلق بمفاوضات وتخطط لاجتماعات وتناقش ميزانية جديدة مع المعنيين. لكن مع دخول القمر الى الجدي في نهاية الاسبوع ما قد يضطرك الى اعادة النظر في بعض الاعمال او الى مراجعة بعض الاوراق المهنية والانشغال بقضايا مفاجئة تتعلق بمهنتك واعمالك.

حظك هذا الاسبوع برج العقرب على الصعيد العاطفي:

تزدهر العواطف وتقوى الروابط فتعقد صداقات جديدة وتفرح بحياة اجتماعية صاخبة تحمل اليك الجديد ربما وتقلب وضعك العاطفي، أو تعزز روابط باتجاه قدر جديد يرتسم في حياتك. تبدو شرهًا في الحب، مقبلًا على مائدة منوّعة منه حيث تعيش لحظات لا تُنتسى ومشاعر قوية وعشقًا أخّاذًا. وتتحمّس بصورة عفوية وفورية الى علاقة جديدة أو صداقة تتطوّر نحو علاقة متينة.



برج القوس:



حظك هذا الاسبوع برج القوس على الصعيد المهني:

انتقال القمر الى برجك في 26 و 27 ووجود الشمس فى برجك يجعلك تتمتع طيلة هذا الاسبوع بالنفوذ الكافي، ويشير الى فترة من الانتاجية الكبيرة والحظ يمكنك ان تتخيل المتغييرات التي ستطرأ على حياتك المهنية الشخصية والصحية لكي تولّد لنفسك الظروف التي تريد، أو لكي تغيّر الأحوال الى المنحى الافضل لك. تشعر بالسعادة، وتسير نحو أهدافك بحماسة فائقة وسرعة استثنائية. تحركك طاقة كبيرة، لكي تكسر الحواجز وتسوّي المشاكل وتصارع الرياح وتضخم الأمور وتثير الأزمات، توصلًا الى الحلول الجذرية.

حظك هذا الاسبوع برج القوس على الصعيد العاطفي:

تعيش فترة مميزة على الصعيد العاطفي، فلا تزال الاجواء واعدة بلقاء مميّز وعواطف عميقة وارتباط متين. يعانق قلبك الرومنسية وتعيش لحظات ممتعة فتخرج للقاء الناس وتكون اجتماعياتك ممتعة جدًا حيث تمارس جاذبية مذهلة وتحقق ما تريد اذا كنت عازبا وخاليا فقد تعرف فرصا عاطفية في مجال عملك او اثناء ملاحقتك مهمة في اطار العمل والمهنة.



برج الجدي:



حظك هذا الاسبوع برج الجدي على الصعيد المهني:

ان وجود القمر في العقرب ومن ثم في القوس ومع تواجد الكواكب في مواجهة برجك من القوس قد يشوش بعض الاجواء ويجعلك تعيش ضبابية كما ان وجود المريخ في العقرب يحتم عليك تجنب الاماكن المعرضة والمغامرات الخطيرة فما عليك الا التصرف بحكمة وحذر وانتباه فالطيش ممنوع والتهور قد يوقعك في خسائر كبيرة أنصح لك عدم إثارة غضب المسؤولين أو الزملاء فقد يكون لذلك انعكاسات سلبية على سمعتك أو ربّما تتأزم الخلافات السطحية لتشكل خطرًا على استقرارك المهني لكن نهاية الاسبوع قد تكون مميزة مع وجود القمر في برجك فقد تطرأ تغييرات كثيرة في مجال عملك تحمسك للقيام ببعض المبادرات المفيدة وقد ترشح لمنصب جديد.

حظك هذا الاسبوع برج الجدي على الصعيد العاطفي:

تشتد الحمى والتقلّبات العاطفية وتتراكم المشاعر السلبيّة، كما تعيش لحظات محرجة، وربما تتسرّع في كلامك، فتوجّه ملاحظات تجرح كبرياء الحبيب وعزة نفسه. لا توجه انتقادًا فالوقت غير مناسب ابدًا. قد يكون هذا الأسبوع صعبًا واليمًا وستعاني العلاقات المتأرجحة الأمريّن، وقد يؤدّي هذا الى انفصال او قطيعة. لذلك، أدعوك الى التساهل والليونة.



برج الدلو:



حظك هذا الاسبوع برج الدلوعلى الصعيد المهني:

تدخل أسبوعًا ايجابيا مدعوما بكواكب عدة يناسب موقعها برجك فتستفيد من الظروف والمستجدات التي تسمح لك برسم طريقك والتغلب على المصاعب كما الاستفادة من فرصة مميزة من الأعمال المزدهرة والنجاح، حيث يبتسم لك الحظ فيدعم كل ما ترتئيه مناسبًا. تسير الامور على أكمل وجه وقد تحصل على علاوة على الراتب أو عمل جديد مشوّق أو توقع على عقد ممتاز وتتوصل الى ترقية، أو تشغل منصبًا فتبدو متفائلًا جدًا. لكن عليك التنبه الى عطلة الاسبوع من وجود القمر في برج الجدي ما يستدعي العمل بحكمة وروية وعد الاستهتار بأية تفاصيل.

حظك هذا الاسبوع برج الدلوعلى الصعيد العاطفي:

تجذبك القوة في بداية هذه الفترة العاطفية المميزة مع وجود الزهرة في القوس فالعب دورا في سير عواطفك وخياراتك كما تلعب الصداقات دورا في انقاذك من وضع ما تبدو علاقاتك الاجتماعية غنية جدا حيث تلتقي باشخاص مميزين كما تكثر اللقاءات والمواعيد وتعيش قصة خاصة ربما، لا بل ساحرة في بعض الاحيان. قد تنشأ صداقة جديدة أو يخفق القلب باتجاه من تراه مناسبًا لك، حيث تعرف جديدًا وتجديدًا في حياتك الزوجية والشخصية.



برج الحوت:

حظك هذا الاسبوع برج الحوت على الصعيد المهني:

اسبوع بخمسة نجوم ما يجعلك تسوي قضايا عالقة وتنتهي من ازمة قديمة عانيت منها فتشعر بالانفراج وتنتقل من الجمود الى الحركة في المجال المالي وتباشر بتحقيق مشروع حالت بعض الظروف الخارجية دون اطلاقه يبارك القمر من القوس ومن ثم من الجدي الصديق في نهاية الاسبوع أعمالك ويحسّن من اوضاعك المهنية والمالية ويعدك بنتائج مذهلة تخصّ مشاريعك القصيرة والبعيدة المدى تبدو، واثقًا من نفسك، قويًا في توجهاتك، مذهلًا في إقدامك ومنافستك الجميع.

حظك هذا الاسبوع برج الحوت على الصعيد العاطفي:

تحتاج حياتك العائلية الى كثير من الحب والاهتمام تخاف من شيء ما او من وضع لا يطمئنك مع وجود الزهرة في القوس تتراجع الأمور ويحوم خطر المواجهات والاحتكاكات، وقد تخلق لنفسك بعض المتاعب أو التراجع في بعض الأوضاع، تضطر ربما الى الدفاع عن نفسك ضد تأثير سيء لبعض الصداقات، وحافلًا بالانفعالات الشديدة والتقلبات المباغتة والقرارات التي تفرض نفسها.