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محمد رجب يكشف سر اختفائه وتحضيراته لمسلسل علامة استفهام.. شاهد

السبت 23/نوفمبر/2019 - 03:06 ص
محمد رجب
محمد رجب
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حمزة شعيب
حل كل من الفنانين محمد رجب وإدوارد ضيفا على النجم أمير كرارة فى حلقة جديدة من برنامج "سهرانين"، المذاع على قناة ON E، اليوم الجمعة فى تمام الساعة الحادية عشرة مساء، ويتحدث الفنانان خلال اللقاء عن أعمالهما الفنية.

وكشف رجب خلال حواره مع الفنان أمير كرارة ببرنامج "سهرانين" والمذاع عبر قناة "أون أى" سر غيابه عن الساحة الفنية لـ 10 سنوات، قائلا:"الفترة الماضية كان يلازمنى سوء حظ كبير وكنت أفضل العودة بعمل قوي مميز وهو مالم يتوفر طوال العشر سنوات التي توقفت فيها عن العمل".

وأشار إلى أن مسلسل علامة إستفهام عمل كبير، موضحا:"الدور كان مميز وكنت متحمس جدا لتجربة المريض النفسى".

وأشاد رجب، بأداء زمليته ميريهان حسين، معقبا:"فاجأتني بأدائها لدور المطربة وصوتها كان مميز".

يذكر أن برنامج "سهرانين"، الذي يقدمه الفنان أمير كرارة على قناة ON E، يذاع كل جمعة، فى تمام الساعة 11 مساءً.
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