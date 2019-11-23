طه اسماعيل: توقف الدوري سيضر المنتخب الأوليمبي وأبوريدة كلمة السر

أكد طه اسماعيل، رئيس لجنة التخطيط بالنادي الأهلي السابق، أن التوقف الأخير لمسابقة الدوري الممتاز أضر بالمسابقة وسيضر بالمنتخب الأوليمبي.



وقال طه إسماعيل في تصريحات تلفزيونية أن توقف مسابقة الدوري الأخير لن يمنح لشوقي غريب المدير الفني الفترة التي يحتاجها لإعداد المنتخب الأولمبي للمشاركة في أولمبياد طوكيو 2020.



واشار طه اسماعيل في تصريحاته إلى أن هاني ابوريدة هو الأساس في هذا المنتخب، وذلك بسبب تركيزه على تأسيس هذا المنتخب خلال العام ونصف الآخرين.



واردف طه اسماعيل ان المنتخب الاوليمبي لا يحتاج فترات إعداد طويلة، خاصة وان قوام اللاعبين جاهز واللاعبين بأكلمهم في مسابقة الدوري يلعبون مع أنديتهم بشكل طبيعي.