ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

طه اسماعيل: توقف الدوري سيضر المنتخب الأوليمبي وأبوريدة كلمة السر

السبت 23/نوفمبر/2019 - 04:31 ص
صدى البلد
Advertisements
نور عادل
أكد طه اسماعيل، رئيس لجنة التخطيط بالنادي الأهلي السابق، أن التوقف الأخير لمسابقة الدوري الممتاز أضر بالمسابقة وسيضر بالمنتخب الأوليمبي.

وقال طه إسماعيل في تصريحات تلفزيونية أن توقف مسابقة الدوري الأخير لن يمنح لشوقي غريب المدير الفني الفترة التي يحتاجها لإعداد المنتخب الأولمبي للمشاركة في أولمبياد طوكيو 2020.

واشار طه اسماعيل في تصريحاته إلى أن هاني ابوريدة هو الأساس في هذا المنتخب، وذلك بسبب تركيزه على تأسيس هذا المنتخب خلال العام ونصف الآخرين.

واردف طه اسماعيل ان المنتخب الاوليمبي لا يحتاج فترات إعداد طويلة، خاصة وان قوام اللاعبين جاهز واللاعبين بأكلمهم في مسابقة الدوري يلعبون مع أنديتهم بشكل طبيعي.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

المقاولون العرب يلتقي منوف في الجبل الأخضر وديا

إلغاء مواجهة تشيلي وبيرو الودية.. تفاصيل

المقاولون العرب يتعادل 1/1 مع طنطا وديًا

حسام البدري يكشف أسباب التعادل المفاجئ مع كينيا

ميتشو: الزمالك حقق أهدافه من توقف الدوري

ترشيحاتنا

بعد فضحه الوجه الحقيقي لـ أردوغان.. تركيا تعرض 700 ألف دولار مقابل دحلان

المحمدى يغلق حسابه على تويتر بعد فوز المنتخب ببطولة افريقيا تحت 23 عام

حكم جمع الصلاة بسبب النوم.. دار الإفتاء ترد.. فيديو

كشف سقارة الجديد .. التفاصيل الكاملة قبل إعلانه بساعات.. مصدر: مومياوات حيات وحيوان النمس وصقور

بالأسود القصير.. أول ظهور لـ غادة عادل بعد خضوعها لعملية جراحية

بـ تيشرت محمد صلاح وعكاز.. محمد محمود يظهر في احتفالات المنتخب الأولمبي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هيونداي تفجر مفاجأة لعملائها.. تقسيط صيانة السيارة بدون فوائد

بالأسود القصير.. أول ظهور لـ غادة عادل بعد خضوعها لعملية جراحية

بعد طول انتظار.. شاهد سيارة انفينيتي QX80 الجديدة من الداخل.. صور