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رياضة

أسامة جلال: سنقاتل لكي نتطور في المستقبل.. والجميع يريد الإحتراف

السبت 23/نوفمبر/2019 - 06:11 ص
أسامة جلال
أسامة جلال
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حسن العمدة
أكد أسامة جلال، لاعب منتخب مصر الأولمبي، أنه سيكون هناك تطورا بالأداء في الفترة المقبلة.

وقال أسامة خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : "أحمد ربنا على الأداء وسيكون هناك تطورا بالفترة المقبلة".

وأكمل : "أصعب مباراة كانت أمام مالي لإنها الافتتاح وكنا حريصين على الفوز حتى لا نكون تحت ضغط بالبداية".

وأتم : "سيكون هناك معسكرين قبل البطولة، سنحاول أن نوصل لأبعد نقطة في الأولمبياد، وكل لاعب يريد الإحتراف وأن يكون الأفضل بالعالم".
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