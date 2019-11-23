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أخبار البلد

بشرى خير.. البوابة المصرية تصدر الباركود لأول مجموعة معتمرين عبر المنصة الجديدة

السبت 23/نوفمبر/2019 - 03:01 ص
صدى البلد
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محمد الاسكندرانى
احتفي القطاع السياحي طوال الساعات الماضية بصدور الباركود لأول مجموعة معتمرين تابعين لشركة سياحة، وتداول أصحاب الشركات والعاملين بالشركات السياحية الباركود مؤكدين بدء العمل بالبوابة وصدور الباركود إيذانًا بانطلاق أول رحلة الاثنين القادم.

وأكد أصحاب شركات السياحة سهولة التعامل من خلال بوابة العمرة المصرية والتي تعد المنصة الإلكترونية الوحيدة للعمرة المصرية .. وان تسجيل بيانات الشركة وأيضا المعتمرين لم تستغرق سوي دقائق معدودة.

وبدأت بوابة العمرة المصرية العمل في استقبال استفسارات المواطنين عن الشركات المنفذة للعمرة والاختيار من بينها قبل أيام .. في حين بدأت في إصدار الباركود الخاص بالمعتمرين من الخميس وسط سعادة بين شركات السياحة.

وواصلت غرفة شركات السياحة طوال الأيام الماضية وحتي مساء امس مواجهة تسجيل بيانات الشركات على بوابة العمرة المصرية استعدادا لتنفيذ الرحلات.

وننشر هنا اولا البار كود الخاص بمعتمر من المجموعة الأولي والذي يعد دليلًا على صحة التأشيرة وسلامة البرنامج الذي تعاقد عليه مع الشركة ليسافر من خلاله عبر المطارات والمنافذ المصرية.

وطبقا لقرار رئيس الوزراء بإنشاء البوابة فإنها تعد المنصة الإلكترونية الوحيدة لرحلات العمرة التي يتم تنفيذها فقط من خلال شركات السياحة .. ويقوم المواطن بالدخول علي البوابة للتأكد من وجود اسم الشركة التي سيسافر من خلالها مسجلا على البوابة ويتعرف علي البرنامج وسعره وتفاصيله ويتم إصدار باركود لكل معتمر استعداد للسفر.
بشرى خير.. البوابة المصرية تصدر الباركود لأول مجموعة معتمرين عبر المنصة الجديدة
بشرى خير.. البوابة المصرية تصدر الباركود لأول مجموعة معتمرين عبر المنصة الجديدة
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