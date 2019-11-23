آثار سانت كاترين تسحر وزيرة الاتصالات الجنوب أفريقية.. صور

تثبت حضارة مصر بأثارها عبر مختلف العصور أنها قادرة على إبهار كل من يراها، وكم من شخصيات عالمية ومسئولين انجذبوا لها وانبهروا بها، واخرهم ستيلا نادانى وزيرة اﻹتصاﻻت في جنوب أفريقيا.



ناداني زارت شرم الشيخ للمشاركة في مؤتمر اﻷتصاﻻت الراديوية المنعقد بمدينة شرم الشيخ،وعلي هامش مشاركتها قامت بزيارة وجولة في مدينة سانت كاترين.



وكم كان انبهارها بما شاهدته في المدينة من آثار مختلفة،خاصة دير سانت كاترين والكنيسة القديمة التي زارتها في الدير.



وعبرت عن انبهارها باﻷيقونات والفسيفساء التاريخية الموجودة فيها،واكملت جولتها بزيارة مكتبة دير سانت كاترين،والتي تعد من أعظم واقدم المكتبات على مستوى العالم بعد مكتبة الفاتيكان.



وأظهرت الوزيرة انبهارا شديدًا بشجرة العليقة المقدسة،فيما عبرت عن سعادتها بما لمسته من انضباط أمنى، كذلك النظافة والتجميل الذي رأته في شوارع المدينة،والمعاملة الحسنة التي يلقاها السائحون.