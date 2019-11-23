محمد عبد السلام: المشاركة بالأولمبياد حلم كبير.. وقادر على اللعب بأي مركز

أكد محمد عبد السلام، لاعب منتخب مصر الأولمبي، أن المشاركة في أولمبياد طوكيو حلم كبير.



وقال عبد السلام خلال مداخلة تليفونية ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : "المشاركة في الأولمبياد حلم كبير وسأعمل على التطور في الفترة القادمة".



وأتم : "قادر على اللعب والمشاركة في أي مركز بالدفاع".



وأعلنت اللجنة المنظمة لبطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا عن جوائز الأفضل في البطولة والتي اختتمت فعاليتها اليوم بالعاصمة المصرية القاهرة.



واختارت اللجنة رمضان صبحي كأفضل لاعب في البطولة ، ومحمد صبحي كأفضل حارس مرمى ، ومصطفى محمد هداف البطولة بتسجيله 4 أهداف ، ليسيطر الفراعنة الصغار على جوائز البطولة.

