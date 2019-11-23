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إدوارد: هذا اكثر شئ يخفينى من محمد رجب..شاهد

السبت 23/نوفمبر/2019 - 04:11 ص
صدى البلد
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حمزة شعيب
حل كل من الفنانين محمد رجب وإدوارد ضيفا على النجم أمير كرارة فى حلقة جديدة من برنامج "سهرانين"، المذاع على قناة ON E، يوم الجمعة فى تمام الساعة الحادية عشرة مساء، ويتحدث الفنانان خلال اللقاء عن أعمالهما الفنية.

وكشف رجب خلال حواره مع الفنان أمير كرارة ببرنامج "سهرانين" والمذاع عبر قناة "أون أى" سر غيابه عن الساحة الفنية طوال العشر سنوات الماضية،قائلا:"الفترة الماضية كان يلازمنى سوء حظ كبير وكنت أفضل العودة بعمل قوى مميز وهو مالم يتوفر طوال العشر سنوات التى توفت فيها عن العمل".

وأشار إلى أن مسلسل علامة إستفهام عمل كبير، موضحا:"الدور كان مميز وكنت متحمس جدا لتجربة المريض النفسى".

وأشاد رجب، بأداء زمليته ميريهان حسين، معقبا:"فاجئتنى بأدائها لدور المطربة وصوتها كان مميز".

وفى سياق مختلف كشف الفنان إدوارد عن أكثر شئ يخفيه من محمد رجب، مردفا:"أكتر حاجة بتخوفنى من رجب ثقافته وبسرح منه كل ما يكلمنى".

يذكر أن برنامج "سهرانين"، الذي يقدمه الفنان أمير كرارة على قناة ON E، يذاع كل جمعة، فى تمام الساعة 11 مساءً
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