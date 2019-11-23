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رياضة

بعد إحرازه هدف الفوز.. رمضان صبحي يتصدر تويتر

السبت 23/نوفمبر/2019 - 12:42 ص
ىرمضان صحبى
ىرمضان صحبى
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كريم ناصر
بعد ان نجح قائد المنتخب المصري رمضان صبحي في تسجيل الهدف الثاني الذي منح مصر كأس البطولة تحت سن ٢٣ . 

تصدر هاشتاج #رمضان_صبحى موقع التدوينات القصيرة تويتر بعد دقائق من الفوز حيث لقبه الجماهير برجل المباراة وقائدها ومحقق الفوز متمنين له النجاح الدائم.

وتوج منتخب مصر الأولمبي لكرة القدم، بطلا لكأس الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا للمرة الأولى في تاريخه بعد فوزه على منافسه منتخب كوت ديفوار بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت على إستاد القاهرة مساء أمس الجمعة.
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