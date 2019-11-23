إدوارد: اتعرض عليا أكون والد ياسمين صبري ورفضت.. شاهد

حل كل من الفنانين محمد رجب وإدوارد ضيفا على النجم أمير كرارة فى حلقة جديدة من برنامج "سهرانين"، المذاع على قناة ON E، يوم الجمعة فى تمام الساعة الحادية عشرة مساء، وتحدث الفنانان خلال اللقاء عن أعمالهما الفنية.



وكشف إدوارد خلال حواره مع الفنان أمير كرارة ببرنامج "سهرانين" والمذاع عبر قناة "أون أى"، عن الدور الذى عرض عليه ورفضه خلال مسلسل حكايتى، قائلا:"المخرج عرض عليا أكون والد ياسمين صبرى وأنا رفضت عشان هى أطول منى ومنظرى كان هيبقى مضحك لو قمت بالدور ده.



وتابع:"فضلت القيام بدور عم ياسمين صبرى الصغير وهو دور يليق على اى سن".



يذكر أن برنامج "سهرانين"، يقدمه الفنان أمير كرارة على قناة ON E، يذاع كل جمعة، فى تمام الساعة 11 مساءً