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رياضة

فاروق جعفر: أكرم توفيق خليفة طارق حامد وعودته للأهلي قريبا

السبت 23/نوفمبر/2019 - 02:21 ص
أكرم توفيق
أكرم توفيق
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حسن العمدة
أكد فاروق جعفر، نجم الزمالك السابق، أن أكرم توفيق عبر عن نفسه خلال بطولة الأمم الإفريقية تحت 23 عاما.

وقال فاروق خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد :"أكرم توفيق خليفة طارق حامد ولديه ميزة أنه يجعل اللاعبين يضغطوا على الكرات، كما طور من نفسه بشكل كبير جدا".

وأكمل : "عندما انتقل للجونة واصبحت قدمه في الملعب غيرت من هويته وأصبح قائدا في الكرات الثابتة والعرضيات خلال البطولة".

وأتم : "عبر عن نفسه بشكل كبير في البطولة ولا يخطأ في التسليم والتسلم، وبالتأكيد سيعود إلى الأهلي"
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