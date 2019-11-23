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رياضة

طاهر يروي قصة قناع لاكاسا دي بابل ويؤكد.. انتصرنا على أقوى الفرق الإفريقية

السبت 23/نوفمبر/2019 - 03:41 ص
صدى البلد
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حسن العمدة
أكد طاهر محمد طاهر، لاعب منتخب مصر الأولمبي، أنه سعيد للغاية بفوز زملائه ببطولة الأمم الإفريقية تحت 23 عاما.

وقال طاهر خلال مداخلة تليفونية ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : "التتويج بإفريقيا شيئا كبيرا واللاعبين كانوا رجالا ولم أستطع أن أتركهم".

وأكمل : "عشت تجربة حضور الجماهير الرائع خاصة مع منتخب مصر يكون الشعور مختلف تماما، وواجهنا أقوى الفرق الإفريقية في القارة ولم نتعادل مباراة واحدة، أشكر جميع اللاعبين".

وأتم: " كنت صاحب فكرة دخول الاستاد بقناع "لاكاسا دي بابل"، وطلبت من معارفي أن يأتون بأقنعة لكي تكفي جميع اللاعبين".

وأعلنت اللجنة المنظمة لبطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا عن جوائز الأفضل في البطولة والتي اختتمت فعاليتها اليوم بالعاصمة المصرية القاهرة.

واختارت اللجنة رمضان صبحي كأفضل لاعب في البطولة ، ومحمد صبحي كأفضل حارس مرمى ، ومصطفى محمد هداف البطولة بتسجيله 4 أهداف ، ليسيطر الفراعنة الصغار على جوائز البطولة.
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