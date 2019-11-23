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مرأة

وصفة طبيعية سهلة تجعل شعرك كالحديد وتعيد إنبات الفراغات من جديد

السبت 23/نوفمبر/2019 - 07:57 ص
وصفة طبيعية لشعر
وصفة طبيعية لشعر قوى
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أسماء عبد الحفيظ
تعاني العديد من الفتيات والسيدات خاصة مع تقدم السن من مشكلة تساقط الشعر بشكل كثيف ،ويرجع ذلك أيضا لعدة أسباب ،أبرزها الحالة النفسية وتقدم السن والعوامل الوراثية ،فإذا كنت من ضمن هؤلاء الذين يعانون من مشكلة تساقط الشعر وظهور فراغات فى الشعر ،يمكنك أتباع هذه الوصفة الطبيعية التي تجعل شعرك قوى كالحديد وتعيد أنبات الفراغات من جديد .

كشف موقع "بولد سكاى" الهندى، عن وصفة طبيعية تساعد على منع تساقط الشعر وإنباته من جديد، وتتمثل فيما يلي:

مكونات وصفة طبيعية لمنع تساقط الشعر وإنباته من جديد:

2 ملعقة طعام هلام الألو فيرا
1 ملعقة صغيرة صودا الخبز
2-4 فصوص ثوم

طريقة عمل وصفة لمنع تساقط الشعر وانباته من جديد:

فى وعاء امزجى المكونات واصنعى عجينة بإضافة القليل من الماء إليها، ثم امزجيه مع هلام الصبار واخلطي جميع المكونات بشكل جيد وضعيه على فروة رأسك، واتركيه لمدة 30 دقيقة تقريبًا، واغسليها باستخدام الشامبو.

يمكنكِ تكرار القناع مرة واحدة في 20 يومًا للحصول على النتائج المطلوبة.
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