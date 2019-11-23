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رياضة

فاروق جعفر: رمضان نجح في دوره كقائد.. وإذا استمر على مستواه سيصبح صلاح جديد

السبت 23/نوفمبر/2019 - 12:45 ص
رمضان صبحي
رمضان صبحي
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حسن العمدة
أكد فاروق جعفر، نجم الزمالك السابق، أن رمضان صبحي نجح في دوره كقائد للمنتخب الأولمبي.

وقال فاروق خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : "رمضان صبحي نجم في دوره كقائد للمنتخب الأولمبي، وأعطى درسا فنيا أمام كوت ديفوار".

وأتم : "أتمنى له التوفيق بالفترة القادمة، وإذا استمر على مستواه سيصبح صلاح جديد".

وأعلنت اللجنة المنظمة لبطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا عن جوائز الأفضل في البطولة والتي اختتمت فعاليتها اليوم بالعاصمة المصرية القاهرة.

واختارت اللجنة رمضان صبحي كأفضل لاعب في البطولة ، ومحمد صبحي كأفضل حارس مرمى ، ومصطفى محمد هداف البطولة بتسجيله 4 أهداف ، ليسيطر الفراعنة الصغار على جوائز البطولة.
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