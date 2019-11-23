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منوعات

زوج غيور .. ممثل شهير يتسبب في نهاية حياة زوجة

السبت 23/نوفمبر/2019 - 03:00 ص
صدى البلد
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مريم صليب
قد نتفق أو نختلف في مدى حب السيدات للسينما و النجوم الذين يظهرون بها من الرجال، فأحيانا نار الغيرة تصل عند أزواج النساء إلى قتلهن بسبب ولعهن بشخصية مشهورة .

وفقا لما ورد في صحيفة "ديلي ميل " البريطانية ، أن دينيشوار بوديت 33 عام الذي يعيش في قرية غرب الهند ، قتل زوجته "دون دويجوي" بسبب حبها للفنان الهندي هريثيك روشان ، و بعدها اطلق الرصاص على رأسه لينهي حياته .

لم يتحمل الرجل أن تحب زوجته رجل غيره ، خاصة أن المقربين منها كانوا يؤكدون حبها له ، فقد كانت ترى فيه فارس أحلامها و تحب حركاته و طريقة تعبيره و ردود أفعاله و لكنه في النهاية هو ممثل يلعب أدوار أمام المشاهدين و يجب عليه أن يقنعك بدوره .

لكن تطور الأمر بيم الزوجين و زادت الخلافات بسبب ذلك الممثل، بدأت المشاكل تحتد بينهما عندما رأى صورة له في خزانتها فأشعلت فتيل النار داخل قلبه .

قام الزوج بالتخطيط لقتل زوجته بعد أن شك أن هناك علاقة ما بينها وبين الممثل، قتلها بطلقة في رأسها و لم يتحمل أن يراها قتيلة بجانبه فقام بإطلاق الرصاص على رأسه أيضا .
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