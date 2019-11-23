حماقى: مبروك الفوز يا رجالة مصر شرفتونا

نشر الفنان محمد حماقى صورة جديدة عبر حسابه الشخصى بموقع الصور والفيديوهات الشهير الانستجرام .



وكانت الصورة من احتفالات منتخب مصر تحت سن ٢٣ بالفوز ببطولة امم افريقيا وعلق حماقى على الصورة قائلا: مبروك الفوز يا رجالة شرفتونا عبال اولمبياد طوكيو.



وقد توج منتخب مصر الأولمبي لكرة القدم، بطلا لكأس الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا للمرة الأولى في تاريخه بعد فوزه على منافسه منتخب كوت ديفوار بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت على إستاد القاهرة مساء الجمعة (22 نوفمبر 2019).