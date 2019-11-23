ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

حماقى: مبروك الفوز يا رجالة مصر شرفتونا

السبت 23/نوفمبر/2019 - 12:52 ص
محمد حماقى
محمد حماقى
Advertisements
كريم ناصر
نشر الفنان محمد حماقى صورة جديدة عبر حسابه الشخصى بموقع الصور والفيديوهات الشهير الانستجرام .

وكانت الصورة من احتفالات منتخب مصر تحت سن ٢٣ بالفوز ببطولة امم افريقيا وعلق حماقى على الصورة قائلا: مبروك الفوز يا رجالة شرفتونا عبال اولمبياد طوكيو.

وقد توج منتخب مصر الأولمبي لكرة القدم، بطلا لكأس الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا للمرة الأولى في تاريخه بعد فوزه على منافسه منتخب كوت ديفوار بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت على إستاد القاهرة مساء الجمعة (22 نوفمبر 2019).
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بعد الهنا بسنة.. رامز جلال يهنئ المنتخب الأوليمبي على التأهل لـ أولمبياد طوكيو

أخلصوا فنالوا.. أحمد حسن يهنئ المنتخب الأولمبي ببطولة إفريقيا

هي دي الروح ولا بلاش .. خالد مرتجى يهنئ المنتخب الأولمبي ببطولة إفريقيا

رجالة.. أحمد صلاح حسني يوجه رسالة للاعبي المنتخب الأولمبي بعد التتويج

تحركوا الصخر .. أيمن يونس يهنئ المنتخب الأولمبي ببطولة أمم إفريقيا

شاهد.. رسالة عبد الله السعيد لـ المنتخب الأوليمبي

ترشيحاتنا

صفقات العيار الثقيل.. أعادت التوازن للقوة الكروية في الأهلي

صفقة عسكرية تهدد العلاقات القطرية الفرنسية

La Casa De Papel.. قصة مسلسل إسباني سر دخول المنتخب الوطني بأقنعة بيضاء| فيديو

انتهى من خطبته عن لقاء الله وسؤال القبر | وسقط متوفى داخل المسجد بـ المنوفية

تهنئة وشكر ورجاء | رسالة محمد صلاح بعد فوز منتخب مصر بأمم أفريقيا تحت 23

حكم وضع الكراسي آخر المسجد لمن يصلون جلوسا .. الإفتاء توضح| فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الشمس تهدد الأرض.. علماء يحذرون من تأثيرها على البنية التحتية

على غرار رانيا يوسف | درة تشعل إنستجرام بـ فستان بدون بطانة

بـ فستان أسود قصير | ليلى علوي تستعرض جمالها فى أحدث ظهور