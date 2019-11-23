الأمم المتحدة تكشف أعداد اللاجئين السوريين في كردستان منذ الغزو التركي

أعلن المتحدث باسم المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، فراس الخطيب، وصول أكثر من 16 ألف لاجئ سوري إلى إقليم كوردستان منذ بداية انطلاق العملية العسكرية التركية وفصائل المعارضة الموالية لها في كوردستان سوريا، مشيرًا إلى أن موجة اللجوء لا تزال مستمرة بمعدل يفوق 100 لاجئ يوميًا.



وقال الخطيب في تصريحات لشبكة "رووداو" إن "عدد اللاجئين السوريين الذين عبروا الحدود وأتوا إلى إقليم كوردستان العراق بلغ حتى اللحظة ما يقارب الـ16 ألفًا و400 لاجئ سوري وهم موجودون حاليًا في مخيمي بردرش وكويلان".



وحول عدد العائدين، أشار إلى أنه "بحسب السجلات فإن 327 سوريًا إلى بلادهم حتى الآن".



وبشأن معدل وصول اللاجئين السوريين إلى إقليم كوردستان، أوضح الخطيب "البارحة وصل 142 لاجئًا سوريًا وجرى استقبالهم في مركز الاستقبال بمخيم بردرش وبلغ معدل الواصلين خلال الأيام الماضية قرابة 100 إلى 120 والوتيرة شبه مستمرة منذ بداية الأزمة".



وشدد على أن "لدى مفوضية اللاجئين بحسب خطة الاستجابة المشتركة مع حكومة كوردستان العراق والشركاء الإنسانيين، القدرة على استيعاب حتى 50 ألف من اللاجئين، وإرسال الإمدادات من المخازن القريبة في المنطقة لكننا لم نلحظ حتى الآن نزوحًا كبيرًا ولكننا مستعدون في حال حصول أي نزوح".