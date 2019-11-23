تألق بنات الازورى.. منتخبنا يودع منافسات الفردى فى كأس العالم لسلاح الشيش

تألقت بنات منتخب الازوري الايطالي لسلاح الشيش سيدات في بطولة كأس العالم لسلاح الشيش المقامة حاليا بالقاهرة إحدى الجولات المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.



وحجزت بنات الازورى 11 مقعدا في دور الـ 64 الرئيسى الاول المقرر انطلاقه غدا السبت بعد تخطى دور المجموعات التمهيدى.



وضمت قائمة الآزوري كل المصنفة الثانية عالميا والأولى على البطولة اليس فولبى واليسا فاردارى وفرانشيسكا بالومبو واليسا دي فرانشيسكا واريانا اريجو و باتريشيا موناكو ومارتينا فافريتا ومارتينا باتشينى ومارتينا سينيجاليا وكاميلا مانشينى واريكا سابريزا.



كما حجز منتخب الدب الروسي ثمانية مقاعد في الدور الرئيسي الأول فى مقدمتهم المصنفة الأولى عالميا والثانية على البطولة إينا ديريجلازوفا.



أما منتخبنا الوطنى فقد ودعت لاعباته منافسات الفردى فى البطولة حيث خرجن نظرا لقوة التنافس وفارق الخبرات لصغر سن معظمهن وإن كانت الفرصة متاحة امامهن لتحقيق مركز متقدم فى منافسات الفرق التى ستقام بعد غد الأحد.