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رياضة

احمد شوبير: تنظيم رائع وجمهور اسطوري ومنتخب كبير

السبت 23/نوفمبر/2019 - 01:45 ص
احمد شوبير
احمد شوبير
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محمد بدران
هنأ الاعلامى احمد شوبير، منتخب مصر الأولمبي تحت ٢٣ سنة، بعد الفوز ببطولة أمم أفريقيا التي أقيمت بمصر في الفترة من ٨ نوفمبر، وحتى الثاني والعشرين من نفس الشهر.

وقال "شوبير" عبر حسابه الرسمي بـ"تويتر": "‏‏تنظيم رائع .. جمهور اسطوري .. منتخب كبير .. جهاز فني رائع ..لاعبين رجال = التتويج بالبطولة .. الف مليون مبروك للمنتخب الأولمبي يا رب كتر أفراحنا 👏🏻🏆".

وسجل هدفي منتخب مصر كريم العراقي و رمضان صبحي، بينما سجل هدف منتخب كوت ديفوار ابوبكر دومبيا.

وتأهل منتخب الفراعنة إلى نهائي البطولة عقب الفوز على جنوب إفريقيا بثلاثية نظيفة في مباراة نصف نهائي البطولة على استاد القاهرة الدولي، وبهذا الفوز أيضا تأهل إلى أولمبياد طوكيو 2020 للمرة الـ12 في تاريخه.

وبدأ المنتخب المصري مشواره في البطولة بالفوز على مالي بهدف نظيف، ثم الفوز أمام غانا بنتيجة 3-2، والفوز على الكاميرون بنتيجة 2-1؛ ليتأهل إلى الدور نصف النهائي بالعلامة الكاملة برصيد 9 نقاط.
احمد شوبير: تنظيم رائع وجمهور اسطوري ومنتخب كبير
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