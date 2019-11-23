أمير طعيمة للمنتخب الأولمبي: ربنا اداكم على قد تعبكم

نشر الكاتب والشاعر أمير طعيمة صورة جديدة عبر موقع الصور والفيديوهات الشهير الانستجرام .



وكانت الصورة للمنتخب الأولمبي بعد فوزه بٱمم افريقيا تحت سن ٢٣ وتٱهله لاولمبياد طوكيو .



وعلق على الصورة قائلا: مبروك الرجالة ربنا اداكم على قد تعبكم.



ونالت الصورة على إعجاب الجماهير قائلين عملوها الرجالة .



وتوج منتخب مصر الأولمبي لكرة القدم، بطلا لكأس الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا للمرة الأولى في تاريخه بعد فوزه على منافسه منتخب كوت ديفوار بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت على إستاد القاهرة مساء الجمعة 22 نوفمبر.