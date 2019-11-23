ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

محمد الجزار يحتفل بفوز المنتخب الاولمبى بصورة مع الكاس

السبت 23/نوفمبر/2019 - 02:24 ص
محمد الجزار
محمد الجزار
Advertisements
محمد بدران
نشر محمد الجزار لاعب منتخب مصر الأوليمبي صورة جديدة عبر حسابه الشخصى بموقع الصور والفيديوهات الانستجرام .

وظهر محمد الجزار بالصورة حاملا كٱس امم افريقيا للاولمبياد تحت سن ٢٣ عقب فوز المنتخب بالبطولة وصعوده لاولمبياد طوكيو محتفلا بالفوز.

وسجل هدفي منتخب مصر كريم العراقي و رمضان صبحي، بينما سجل هدف منتخب كوت ديفوار ابوبكر دومبيا.

وتأهل منتخب الفراعنة إلى نهائي البطولة عقب الفوز على جنوب إفريقيا بثلاثية نظيفة في مباراة نصف نهائي البطولة على استاد القاهرة الدولي، وبهذا الفوز أيضا تأهل إلى أولمبياد طوكيو 2020 للمرة الـ12 في تاريخه.

وبدأ المنتخب المصري مشواره في البطولة بالفوز على مالي بهدف نظيف، ثم الفوز أمام غانا بنتيجة 3-2، والفوز على الكاميرون بنتيجة 2-1؛ ليتأهل إلى الدور نصف النهائي بالعلامة الكاملة برصيد 9 نقاط.
محمد الجزار يحتفل بفوز المنتخب الاولمبى بصورة مع الكاس
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

هي دي الروح ولا بلاش .. خالد مرتجى يهنئ المنتخب الأولمبي ببطولة إفريقيا

رجالة.. أحمد صلاح حسني يوجه رسالة للاعبي المنتخب الأولمبي بعد التتويج

تحركوا الصخر .. أيمن يونس يهنئ المنتخب الأولمبي ببطولة أمم إفريقيا

شاهد.. رسالة عبد الله السعيد لـ المنتخب الأوليمبي

كنا محتاجين الفرحة.. اكرم حسنى يهنئ المنتخب الأوليمبي باللقب الافريقى

مبروك يارجالة.. رامز جلال يهنئ المنتخب الأوليمبي باللقب الافريقى

ترشيحاتنا

فاروق جعفر: المنتخب الأولمبي أفرز لنا صلاح وتريزيجيه جدد

انتهى من خطبته عن لقاء الله وسؤال القبر | وسقط متوفى داخل المسجد بـ المنوفية

شاهد.. ألسنة اللهب تتصاعد من محرك طائرة بعد إقلاعها وذعر بين الركاب

كشف حساب| مخاوف الدعم النقدي تهدد تجار التموين وشباب جمعيتي

شاهد .. إعصاران يضربان شاطئا سعوديا بـ جدة | مشهد مرعب

تركي ال الشيخ يكشف عن أغلى سيارة بيعت بـ مزاد معرض الرياض اليوم

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هيونداي تفجر مفاجأة لعملائها.. تقسيط صيانة السيارة بدون فوائد

بالأسود القصير.. أول ظهور لـ غادة عادل بعد خضوعها لعملية جراحية

بعد طول انتظار.. شاهد سيارة انفينيتي QX80 الجديدة من الداخل.. صور