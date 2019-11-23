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سيارات

هيونداي تفجر مفاجأة لعملائها.. تقسيط صيانة السيارة بدون فوائد

السبت 23/نوفمبر/2019 - 02:31 ص
هيونداي
هيونداي
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عزة عاطف
ضمن حملة الخصومات على قطع الغيار والمصنعية التي شرعت فيها شركات السيارات مؤخررًا لتحسين خدمة العملاء، كانت شركة هيونداي قد أعلنت عن خصومات تصل إلى 20% لعملائها، واليوم تفجر مفاجأة جديدة بشأن مصاريف الصيانة.

حيث كشفت شركة غبور وكيل سيارات هيونداي في مصر عن "تقسيط مصاريف الصيانة" على سيارات هيونداي لمدة 6 شهور "بدون فوائد"، ولم تكن تلك المفاجأة الأولى فقد أعلنت هيونداي من فترة عن مد فترة الضمان.

وضعت الشركة خيارين أمام العملاء، حيث توفر لهم في الوقت الحالي مد فترة الضمان على جميع سيارات الشركة لمدة عامين أو حتى 50 ألف كم فوق الضمان، ليصل الضمان بذلك على سيارات هيونداي إلى 7 سنوات أو 150 ألف كم.


كانت الشركة قد أطلقت في وقت سابق خصومات بنسبة 20% على قطع الغيار والمصنعية لأعمال الميكانيكا بمناسبة دخول المدارس لكل عملاء هيونداي داخل وخارج الضمان وينتهي العرض بانتهاء شهر نوفمبر.
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هيونداي تفجر مفاجأة لعملائها.. تقسيط صيانة السيارة بدون فوائد

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