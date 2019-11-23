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فن

عرض 600 ميل ضمن برنامج تكريم السينما المكسيكية بمهرجان القاهرة

السبت 23/نوفمبر/2019 - 07:01 ص
صدى البلد
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محمد نبيـل
يعرض مهرجان القاهرة السينمائي في السادسة والنصف من مساء غدا السبت، فيلم "600 ميل" إخراج جابريل ريبستاين، ضمن برنامج تكريم السينما المكسيكية ضيف شرف الدورة 41، وذلك في سينما الهناجر بدار الأوبرا المصرية.

تدور أحداث الفيلم، حول "روبيو" الذي يقوم بتهريب الأسلحة لحساب عصابة مكسيكية خطيرة، حيث يحاول عميل مكافحة تجارة السلاح "هانك هاريس" القبض عليه، لكن ينتهي به الأمر مختطفًا من قِبل "روبيو". وخلال رحلتهما الممتدة لـ600 ميل، يصبح روبيو وهاريس أصدقاء.

ويحاور المنتج والسيناريست محمد حفظي غدا السبت ستيفن جاجن رئيس لجنة تحكيم المسابقة الدولية.

وتحت عنوان "كيف تُروى القصص الشخصية في عصر سلاسل الأفلام؟"، يدير المنتج والسيناريست محمد حفظي في الواحدة والنصف من ظهر غدا السبت حوارا مع ستيفن جاجن المخرج والكاتب الحاصل على جائزة أوسكار، وذلك بقاعة الهناجر، في دار الأوبرا المصرية.

ستيفين جاجان، حاصل على الأوسكار لأفضل سيناريو مقتبس عن فيلم "زحام"، الذي فاز أيضا بجائزتي جولدن جلوب كأفضل سيناريو وأفضل ممثل في دور مساعد، بالإضافة إلى جائزة بافتا لأفضل سيناريو مقتبس.

ترشح "جاجان" أيضًا لجائزة الأوسكار عام 2006 لأفضل سيناريو عن فيلم "سيريانا" الذي قام بإخراجه، و فاز النجم "جورج كلوني" بجائزة بجائزة أوسكار لأفضل ممثل في دور مساعد عن دوره في نفس الفيلم.

كما فاز "جاجان" بجائزتي إدجار، وجائزة آيمي لأفضل كتابة درامية عن حلقة من مسلسل "إن واي بي دي بلو".
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