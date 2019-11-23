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رياضة

الحمد لله.. اكرم توفيق يحتفل بفوز المنتخب الاولمبى بكاس افريقيا

السبت 23/نوفمبر/2019 - 02:09 ص
اكرم توفيق
اكرم توفيق
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محمد بدران
نشر اكرم توفيق لاعب منتخب مصر الأوليمبي صورة جديدة عبر حسابه الشخصى بموقع الصور والفيديوهات الانستجرام .

وظهر اكرم توفيق في الصورة وهو فى حالة فرح عقب فوز المنتخب بالبطولة وصعوده لاولمبياد طوكيو احتفالا بالفوز وعلق قائلًا "الحمد لله"

وسجل هدفي منتخب مصر كريم العراقي و رمضان صبحي، بينما سجل هدف منتخب كوت ديفوار ابوبكر دومبيا.

وتأهل منتخب الفراعنة إلى نهائي البطولة عقب الفوز على جنوب إفريقيا بثلاثية نظيفة في مباراة نصف نهائي البطولة على استاد القاهرة الدولي، وبهذا الفوز أيضا تأهل إلى أولمبياد طوكيو 2020 للمرة الـ12 في تاريخه.

وبدأ المنتخب المصري مشواره في البطولة بالفوز على مالي بهدف نظيف، ثم الفوز أمام غانا بنتيجة 3-2، والفوز على الكاميرون بنتيجة 2-1؛ ليتأهل إلى الدور نصف النهائي بالعلامة الكاملة برصيد 9 نقاط.
الحمد لله.. اكرم توفيق يحتفل بفوز المنتخب الاولمبى بكاس افريقيا
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