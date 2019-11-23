أسعار سيارات شيري من الوكيل بتحديث اليوم

أسعار السيارات

أسعار السيارات





تشهدفي مصر كثيرا من المتغيرات التي أثرت عليها هبوطًا وارتفاعًا، وبسبب تلك التغيرات المتتالية «معظمها اقتصادية»، فإن أسعار السيارات في مصر تتغير من يوم لآخر، لذا يبحث الجميع بشكل شبه يومي عن أسعار السيارات.ونقدم لكم أسعار شيري في مصر اليوم.انفي envy بسعر 175000اريزو arezo 5 تبدأ من 171000 حتى 230000 لأعلى فئةtiggo 4 تبدأ من 305000 حتى 335000 لأعلى فئةtiggo 7 تبدأ من 335000 حتى 365000 لأعلى فئةtiggo8 بسعر 425000tiggo 3 2020 بسعر 232.000 جنيه