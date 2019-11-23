بالأسود القصير.. أول ظهور لـ غادة عادل بعد خضوعها لعملية جراحية

أكدت مصادر أن الفنانة غادة عادل خضعت لعملية جراحية عاجلة، بعد معاناتها المستمرة من آلام في منطقة البطن، وتبين فيما بعد أنها تعاني من التهاب حاد في الزائدة.



وغادرت غادة عادل المستشفى بعد يوم واحد من الجراحة، وتعمل خلال الفترة الحالية على استعادة عافيتها.



بعد خضوعها لعملية جراحية ظهرت الفنانة غادة عادل فى اول ظهور فى عيد ميلاد الفنانة هند صبرى.



حرصت غادة عادل على ارتداء فستان قصير اسود ونسقت معه شراب فيليه شبيكة، وانتلعت فى قدميها حذاء اسود ذات الكعب العالى.



وظهرت بصحبة عدد من الممثلين أصدقائها وهى جالسة على الكرسي.