ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

بالأسود القصير.. أول ظهور لـ غادة عادل بعد خضوعها لعملية جراحية

السبت 23/نوفمبر/2019 - 02:28 ص
عيد ميلاد هند صبرى
عيد ميلاد هند صبرى
Advertisements
أسماء عبد الحفيظ
أكدت مصادر أن الفنانة غادة عادل خضعت لعملية جراحية عاجلة، بعد معاناتها المستمرة من آلام في منطقة البطن، وتبين فيما بعد أنها تعاني من التهاب حاد في الزائدة.

وغادرت غادة عادل المستشفى بعد يوم واحد من الجراحة، وتعمل خلال الفترة الحالية على استعادة عافيتها.

بعد خضوعها لعملية جراحية ظهرت الفنانة غادة عادل فى اول ظهور فى عيد ميلاد الفنانة هند صبرى.

حرصت غادة عادل على ارتداء فستان قصير اسود ونسقت معه شراب فيليه شبيكة، وانتلعت فى قدميها حذاء اسود ذات الكعب العالى.

وظهرت بصحبة عدد من الممثلين أصدقائها وهى جالسة على الكرسي.
بالأسود القصير.. أول ظهور لـ غادة عادل بعد خضوعها لعملية جراحية
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بالتيجر الذهبي .. مايا دياب تشعل إنستجرام بـ فستان مثير

بكب أسود.. ملك عوض ابنة رانيا فريد شوقي تشعل إنستجرام

بـ سيجارة.. شاهد | لقاء الخميسي تتألق بصورة أبيض في أسود

بـ بنطلون ليجن.. داليا البحيرى تخطف الأنظار بإطلالة جديدة

غادة عادل تخضع لعملية جراحية| تفاصيل

أهم الأخبار | غادة عادل تخضع لعملية جراحية.. مصر تتأهل لـ أوليمبياد طوكيو.. تفاصيل ضبط شبكة شواذ في القاهرة

ترشيحاتنا

بـ تيشرت محمد صلاح وعكاز.. محمد محمود يظهر في احتفالات المنتخب الأولمبي

حفيظ دراجي يهنئ المنتخب الأولمبي ويمدح الجمهور المصري

بعد طول انتظار.. شاهد سيارة انفينيتي QX80 الجديدة من الداخل.. صور

الحضري يهنئ المنتخب الأولمبي بـ كأس الأمم .. ويوجه رسالة لـ محمد صبحي

مصطفى بكري يكشف لأول مرة عن طلب الراحل مرسي بالقبض عليه.. فيديو

عدد ساعات نوم الرسول وكيفيته .. والإفتاء توضح حكم النوم على البطن |فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هيونداي تفجر مفاجأة لعملائها.. تقسيط صيانة السيارة بدون فوائد

بالأسود القصير.. أول ظهور لـ غادة عادل بعد خضوعها لعملية جراحية

بعد طول انتظار.. شاهد سيارة انفينيتي QX80 الجديدة من الداخل.. صور