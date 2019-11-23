تويوتا تعرض سياراتها بمول العرب من 21 الي 23 نوفمبر

أعلنت شركة تويوتا مصر عن تقديم سياراتها في مول العرب في الفترة من 21 الي 23 نوفمبر الجاري وقالت الشركة أنها ستعرض اثنين من الموديلات في المول وهما تويوتا ياريس وتويوتا راش.





toyota yaris

toyota rush





وقالت الشركة أن ياريس حاليًا تتوفر في صورة الهاتشباك فقط وهي سيارة بمكونات يابانية وتجميع فرنسي ويتوفر منها نسخ 1000 سي سي مانيوال بسعر 220 ألف جنيه ونسخ 1500 سي سي أوتوماتيك بسعر 315 ألف جنيه.

وسيمكن الوصول بصورة أسهل لمكان السيارات المعروضة من البوابة 20 .وكانت الشركة قد واصلت عرض اكشف واطمن قبل فترة الشتاء وهي حملة من تويوتا للكشف المجاني على السيارات مع خصومات 15% على قطع الغيار و10% على المصنعيات.