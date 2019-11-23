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سيارات

تويوتا تعرض سياراتها بمول العرب من 21 الي 23 نوفمبر

السبت 23/نوفمبر/2019 - 08:11 ص
toyota rush
toyota rush
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اشرف عطية
أعلنت شركة تويوتا مصر عن تقديم سياراتها في مول العرب في الفترة من 21 الي 23 نوفمبر الجاري وقالت الشركة أنها ستعرض اثنين من الموديلات في المول وهما تويوتا ياريس وتويوتا راش.

toyota yaris
وسيمكن الوصول بصورة أسهل لمكان السيارات المعروضة من البوابة 20 .
toyota rush

وقالت الشركة أن ياريس حاليًا تتوفر في صورة الهاتشباك فقط وهي سيارة بمكونات يابانية وتجميع فرنسي ويتوفر منها نسخ 1000 سي سي مانيوال بسعر 220 ألف جنيه ونسخ 1500 سي سي أوتوماتيك بسعر 315 ألف جنيه.

وكانت الشركة قد واصلت عرض اكشف واطمن قبل فترة الشتاء وهي حملة من تويوتا للكشف المجاني على السيارات مع خصومات 15% على قطع الغيار و10% على المصنعيات.
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