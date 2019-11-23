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سيارات

بيجو peugeot تنقل كبار نجوم مهرجان القاهرة السينمائي

السبت 23/نوفمبر/2019 - 01:00 م
مهرجان القاهرة السينمائي
مهرجان القاهرة السينمائي
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اشرف عطية
أعلنت شركة بيجو في مصر عن رعايتها لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي 2019 الجاري فعالياته في الوقت الحالي، وهو يمثل الدورة رقم 41 من المهرجان الهام في العالم، والذي يستمر إلى يوم 29 نوفمبر الجاري.

وقالت بيجو إنها ترعى مهرجان القاهرة السينمائي في ظل اهتمامها بتطور الحياة الفنية في مصر والحياة الثقافية كذلك.

ومن المنتظر وفق رعاية بيجو لمهرجان القاهرة السينمائي أن تقوم بنقل كبار الشخصيات والنجوم المختلفين الحاضرين للمهرجان في سياراتها المختلفة التي تشمل موديلات فاخرة، أبرزها الموجود في المهرجان موديلات بيجو 508.

كما تستخدم كذلك موديلات بيجو 3008 لنقل نجوم مهرجان القاهرة السينمائي البالغ عددهم قرابة 450 من الضيوف من مصر والعالم.
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