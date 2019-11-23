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فن

لم يحسم وقت العرض.. بدء مونتاج فيلم العنكبوت لـ أحمد السقا

السبت 23/نوفمبر/2019 - 08:01 ص
المخرج أحمد نادر
المخرج أحمد نادر جلال
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نبيل العدوى
بدأ المخرج أحمد نادر جلال عمليات مونتاج فيلمه الجديد "العنكبوت" للنجم أحمد السقا بالتزامن مع تصويره.

الفيلم لم يتم الإستقرار على موعد عرضه حتى الآن، حيث يتبقى على تصويره ما يقرب من اسبوعين، وهو من تأليف محمد ناير.

فيلم "العنكبوت" بطولة أحمد السقا ويشارك فى بطولته منى زكي، ظافر العابدين، يسرا اللوزى، أحمد فؤاد سليم ،زكي فطين عبد الوهاب، ريم مصطفى ومحمود غريب، مع مجموعة كبيرة من النجوم يظهرون كضيوف شرف في الفيلم.

أحمد السقا تعاقد مؤخرا مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على العديد من الأعمال الفنية.

وكان قد أعلن رئيس مجلس إدارة الشركة تامر مرسى تعاقده مع السقا وتقديم عدة أعمال سيتم الكشف عنها خلال الفترة المقبلة .
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