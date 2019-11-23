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منوعات

عفاريت ولا أساطير .. أماكن مهجورة حول العالم

السبت 23/نوفمبر/2019 - 08:01 ص
صدى البلد
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مريم صليب
قد نسمع أحيانا عن أماكن مهجورة بلا أسباب ، وحولها الكثير من الروايات والقصص المشوقة والغريبة أنها مسكونة بالأرواح، قد يدفعنا شغفنا وفضولنا في كثير من الأحيان لخوض التجربة أحيانا تكون مخاطرة وأحيانا آخرى تكون محاولة لإنهاء أسطورة اسمها أشباح . 

نشر موقع " lolwot" أكثر من مكان حول العالم أثيرت حوله القصص المرعبة أن المكان مسكون بأرواح شريرة تؤذي كل من اقترب منها و تصيبه اللعنة في الحال و تنهي حياته. 

-مصحة ويفرلي هيلز 
حسب روايات الأجداد عن ذلك المكان الذي يقع في أحد الولايات الأمريكية ، بأنها كانت مصحة لعلاج الأمراض النفسية إلا أن معظم المرضى أصيبوا بالجنون و انتحروا و هجر المرضى تلك المستشفى لأنهم كانوا يشعرون بهزات أرضية في الليل ليستيقظوا في الصباح يجدوا كل شئ في مكانه. 

-أحد المنازل في الغابات في استراليا 
يقال أن أصحاب ذلك المنزل ماتوا جميعا في يوم واحد و لكن بطرق مختلفة منهم من انتحر و منهم من أصيب بأزمة قلبية و من أصيب في حادث أمام المنزل و مات ، إلا ان جيران ذلك المنزل شعروا بالخوف بسبب وجود خيال لمرأه تشبه زوجة صاحب المنزل واقفة في الشرفة و طفل صغير يتسكع . 

-غابات الانتحار في اليابان 
فقد مشاهدة تلك الغابة في وقت الغروب يجعلك تصدق كل القصص و الأساطير التي تروى حولها ، تفوح منها رائحة الطين و المكان مظلم و خيالات الأشجار كالأشباح.
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