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فن

على ربيع لرمضان صبحى: مبروك يا قائد يا حريف

السبت 23/نوفمبر/2019 - 06:18 ص
على ربيع و رمضان
على ربيع و رمضان صبحى
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كريم ناصر
نشرت الفنان على ربيع صورة جديدة عبر صفحته الشخصية على موقع الصور والفيديوهات القصيرة الانستجرام ،يهنئ المنتخب الأوليمبي خاصة قائد المنتخب رمضان صبحى بفوزه بكأس الامم الافريقية وتأهله لأولمبياد طوكيو .

وقال على ربيع: مبروووك يا قائد يا حريف يالي قلبك علي الجمهور مبرووك منتخب مصر ومبروووك الفريق كله والجهاز الفني .

وسجل هدفي منتخب مصر كريم العراقي ورمضان صبحي، بينما سجل هدف منتخب كوت ديفوار أبوبكر دومبيا.

وتأهل منتخب الفراعنة إلى نهائي البطولة عقب الفوز على جنوب إفريقيا بثلاثية نظيفة في مباراة نصف نهائي البطولة على استاد القاهرة الدولي، وبهذا الفوز أيضا تأهل إلى أولمبياد طوكيو 2020 للمرة الـ12 في تاريخه.

وبدأ المنتخب المصري مشواره في البطولة بالفوز على مالي بهدف نظيف، ثم الفوز أمام غانا بنتيجة 3-2، والفوز على الكاميرون بنتيجة 2-1؛ ليتأهل إلى الدور نصف النهائي بالعلامة الكاملة برصيد 9 نقاط.
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