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تعليم

هيثم شاكر بجامعة حلوان 25 نوفمبر

السبت 23/نوفمبر/2019 - 08:43 م
هيثم شاكر
هيثم شاكر
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كريم ناصر
أعلن اتحاد طلاب جامعة حلوان عن إقامة حفل غنائي للفنان هيثم شاكر بحرم الجامعة أمام كلية الصيدلة يوم الاثنين المقبل الموافق 25 نوفمبر الجاري .

وأوضحت نرمين وائل رئيسة الاتحاد أن الحفل يأتى ضمن حملة للتوعية بخطر المخدرات بشعار “إنت أقوى من المخدرات”.

ومن المتوقع أن يقدم هيثم شاكر، عددً من أغانيه القديمة والحديثة، فضلًا عن أغانى ألبومه الأخير “معرفة قديمة” والذى حقق نجاحًا كبيرًا.


الجدير بالذكر ان جامعة حلوان تنظم ندوة للمحاضر حسام هيكل يوم الثلاثاء القادم لتوعية الطلاب و تحفيزهم على التعليم.
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