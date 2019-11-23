ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

لقاء سويدان بعد فوز المنتخب الأولمبي ببطولة افريقيا: مبروك لمصر

السبت 23/نوفمبر/2019 - 07:01 ص
لقاء سويدان
لقاء سويدان
Advertisements
كريم ناصر
نشرت الفنانة لقاء سويدان صورة جديدة عبر صفحتها الشخصية على موقع الصور والفيديوهات القصيرة الانستجرام ،تهنئ المنتخب الاولمبي بفوزه بكأس الامم الافريقية وتأهله لأولمبياد طوكيو .

وعلقت على الصورة قائلة : مبرووك لمصر

وسجل هدفي منتخب مصر كريم العراقي ورمضان صبحي، بينما سجل هدف منتخب كوت ديفوار أبوبكر دومبيا.

وتأهل منتخب الفراعنة إلى نهائي البطولة عقب الفوز على جنوب إفريقيا بثلاثية نظيفة في مباراة نصف نهائي البطولة على استاد القاهرة الدولي، وبهذا الفوز أيضا تأهل إلى أولمبياد طوكيو 2020 للمرة الـ12 في تاريخه.

وبدأ المنتخب المصري مشواره في البطولة بالفوز على مالي بهدف نظيف، ثم الفوز أمام غانا بنتيجة 3-2، والفوز على الكاميرون بنتيجة 2-1؛ ليتأهل إلى الدور نصف النهائي بالعلامة الكاملة برصيد 9 نقاط.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

محمد الجزار يحتفل بفوز المنتخب الاولمبى بصورة مع الكاس

بصورة مع الكاس.. ناصر ماهر يحتفل بفوز المنتخب الاولمبى

الحمد لله.. اكرم توفيق يحتفل بفوز المنتخب الاولمبى بكاس افريقيا

احمد سعد عن الفوز بأمم أفريقيا: مصر تستاهل تفرح بشبابها الرجالة

احمد فتحى للمنتخب الاولمبى: فرحتونا يارجالة

شاهد.. فرحة عمر صلاح بعد فوز الفراعنة بكأس إفريقيا

ترشيحاتنا

أحمد أحمد في رسالة تقدير وشكر: مصر فعلت ما لا تقدر على فعله أي دولة

طاهر يروي قصة قناع لاكاسا دي بابل ويؤكد.. انتصرنا على أقوى الفرق الإفريقية

بسبب القيادة المتهورة.. حفل تخرج تحول إلى سرادق عزاء

القبض على 5 مصريين في السعودية.. ارتكبوا 42 جريمة سرقة بقيمة 7 مليون ريال

إدوارد: اتعرض عليا أكون والد ياسمين صبري ورفضت.. شاهد

كريم العراقي يكشف تعليمات شوقي غريب قبل هدفه ويوجه رسالة للجماهير

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هيونداي تفجر مفاجأة لعملائها.. تقسيط صيانة السيارة بدون فوائد

بالأسود القصير.. أول ظهور لـ غادة عادل بعد خضوعها لعملية جراحية

بعد طول انتظار.. شاهد سيارة انفينيتي QX80 الجديدة من الداخل.. صور