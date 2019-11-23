الأمم المتحدة تشكر السعودية لتحقيق السلام في اليمن.. وأمريكا تفرض عقوبات على وزير الاتصالات الإيراني.. أبرز اهتمامات صحف الكويت



السيسي: تحقيق التنمية المستدامة مرتبط بتطوير البنية التحتية

الأمن العراقي يعيد فتح ميناء أم قصر

جريفيث يشيد بجهود السعودية لتحقيق السلام في اليمن

الكويت تعلن استعدادها لاستضافة الأطراف اليمنية للتوصل إلى اتفاق نهائي للأزمة

تواصل التظاهرات الرافضة لإجراء انتخابات رئاسية بالجزائر

وزير الخزانة الأمريكي: نظام إيران يخنق شعبه





سلطت الصحف الكويتية الصادرة، صباح اليوم السبت، الضوء على عدد واسع من الأخبار والموضوعات الهامة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي، فيما ركزت بشكل موسع على الشان المصري.



وأبرزت "الأنباء" كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال فعاليات مؤتمر "أفريقيا 2019"، المقام تحت عنوان "استثمر في أفريقيا"، حيث أكد أن نجاح أفريقيا في تحقيق أهداف التنمية المستدامة يتطلب تسريع وتيرة العمل لإنجاز مشروعات تطوير البنية التحتية من خلال المشروعات العابرة للحدود، وهي مشروعات مدرجة ضمن أولويات الاتحاد الأفريقي.



وأضاف السيسي، "إنني من هنا أدعو المؤسسات الإقليمية والدولية وبنوك الاستثمار وجميع شركاء أفريقيا في التنمية، للمشاركة معنا في المضي قدما نحو تحقيق طموحاتنا، من خلال تمويل التنمية والاحتياجات الضرورية للبنية الأساسية، وهو تمويل نسعى إلى أن يكون بأفضل الشروط، ويتوافق مع برامجنا المحلية وأولوياتنا"



ونقلت "الوطن" عن بيان أصدره مجلس الوزراء المصري، قوله إن إيرادات القناة في تزايد مستمر، وأضاف: "تواصل المركز الإعلامي مع هيئة قناة السويس، التي نفت تلك الأنباء تماما"، مؤكدة أنه لا صحة على الإطلاق لتراكم الديون على قناة السويس نتيجة رد أموال شهادات "قناة السويس" لأصحابها.



وشدد على أن رد أموال شهادات استثمار "قناة السويس" بعوائدها قد تم دون أي تأثير سلبي على أموال الهيئة، وأن إيرادات القناة في تزايد مستمر لاسيما بعد إنشاء القناة الجديدة.



على الصعيد الإقليمي والعربي، قالت "الوطن" إن قوات الأمن العراقي أعادت فتح ميناء أم قصر قرب البصرة جنوبي البلاد اليوم الجمعة، بعدما فرقت بالقوة محتجين يغلقونه منذ يوم الاثنين، فيما تمكن العاملون من دخول الميناء لكن عملياته لم تستأنف بعد.



ونقلت "القبس" عن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية اللواء الركن عبد الكريم خلف، قوله إن عمليات وزارة الصحة لم تسجل أي حالة وفاة في ساحات التظاهرات، الجمعة.





وأبرزت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" كلمة المندوب الكويتي الدائم السفير منصور العتيبي، خلال جلسة مجلس الأمن الدولي حول اليمن، حيث قال إن بلاده مستعدة لاستضافة الأطراف اليمنية، تحت رعاية الأمم المتحدة للوصول إلى اتفاق نهائي وشامل لهذه الأزمة، مشيرًا إلى أن اللقاء يجري على خلفية المؤشرات الإيجابية البناءة في إطار مسار الأزمة اليمنية، وفي مقدمتها اتفاق الرياض بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي.



وأشاد بدور السعودية وحرصها الكبير على قيادة تلك المفاوضات ونجاحها في التوصل لهذا الاتفاق، مرحبًا بالانخفاض الواضح في الأعمال العسكرية بمدينة الحديدة، وهو أمر مشجع وتمنى استمراره بما يمهد لحوار ومفاوضات بناءة.



ونقلت "الراي" عن مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن، مارتن جريفيث، قوله إن اتفاق الرياض الذي رعته السعودية بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي يمهد لحل سياسي في اليمن، مشيرًا إلى أن عدد الضربات الجوية التي نفذها التحالف بقيادة السعودية في اليمن، انخفض بنحو 80 في المئة في الأسبوعين الأخيرين.



وأفادت "الجريدة" بأن مئات الجزائريين خرجوا إلى شوارع العاصمة، رفضا لإجراء انتخابات رئاسية في الثاني عشر من ديسمبر، مشيرةً إلى أن المتظاهرين يرون أن انتخابات تهدف فقط إلى إعادة انتاج النظام السياسي نفسه الذي ظل سائدا في الجزائر منذ الاستقلال، وهو نظام يطالب المحتجون برحيل رموزه منذ شهور.



دوليًا، قالت "الأنباء" إن الولايات المتحدة فرضت أمس عقوبات على وزير الاتصالات الإيراني محمد جواد آذري جهرمي، بسبب دوره في فرض "قيود واسعة على الإنترنت في إيران" التي تشهد موجة احتجاجات كبيرة.



ونقلت "الوطن" عن وزير الخزانة الأمريكي، ستيفن منوتشين قوله إن "المسئولين الإيرانيين يدركون أن وجود إنترنت حر ومفتوح في البلاد يكشف عدم شرعيتهم، لذلك يسعون إلى فرض قيود عليه، من أجل خنق التظاهرات المناهضة للنظام".



وأبرزت "القبس" تصريحات وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، بأن واشنطن فرضت عقوبات على الوزير الإيراني "لمساعدته في قطع الإنترنت عن الشعب"، متعهدًا بـ"الكشف عن مرتكبي الانتهاكات ومعاقبتهم"، وحض الإيرانيين على إرسال "مقاطع فيديو وصور ومعلومات توثق قمع النظام".



وقالت "الراي" إن المتحدث باسم القضاء الإيراني غلام حسين إسماعيلي أكد أن الحرس الثوري اعتقل نحو 100 من قادة الاحتجاجات التي اندلعت الأسبوع الماضي بسبب رفع أسعار الوقود.