دراسة .. مشكلة يواجهها بعض الرجال تهدد حياتهم الزوجية

واجهت دراسة جديدة الرجال تشير خلالها إلى أن بعض السيدات ينفرن من أزواجهن بسبب الشخير أثناء النوم وتوضح أن بعض الزوجات تصاب بالأرق والصداع الذي يهدد حياتهم الاسرية بسبب الشخير.



وفقا لما ورد في صحيفة the sun أن الدراسات الحديثة أثبتت أن 60% من النساء المتزوجات اعترفن بأنهن يشعرن بالأرق الشديد أثناء الليل بسبب أزواجهن .



تفيد الدراسة أن تلك العادة تسببت في انفصال كثير من النساء اللاتي صدمن بعد الزواج أن شريك العمر مصاب بمشكلة كبيرة أثناء النوم وهي الشخير فينفرن منهم ويصبن بأعراض الصداع الشديد بسبب الصوت المزعج المستمر .



كما أشارت إحدى السيدات في التقرير أنها جربت كل الوسائل التي توضح بها لزوجها بطريقة غير مباشرة ، إلا أنها سئمت وقررت مصارحته فإنفعل وصرخ في وجهها وانتهى الأمر بالطلاق .