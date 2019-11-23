اخبار السيارات.. أسعار سيتروين الجديدة اليوم في مصر.. هيونداي تفجر مفاجأة لعملائها

نشر قسم لسيارات عدد من الاخبار الهامة على مدار الشيفت من ابرزها :
بسبب القيادة المتهورة.. حفل تخرج تحول إلى سرادق عزاء
أسعار سيتروين الجديدة اليوم في مصر
هيونداي تفجر مفاجأة لعملائها.. تقسيط صيانة السيارة بدون فوائد
بعد طول انتظار.. شاهد سيارة انفينيتي QX80 الجديدة من الداخل.. صور
تركي ال الشيخ يكشف عن أغلى سيارة بيعت بـ مزاد معرض الرياض اليوم
معرض الرياض يضم أغلى السيارات.. ومفاجأة من تركي آل الشيخ
بسبب القيادة المتهورة.. حفل تخرج تحول إلى سرادق عزاء
أسعار سيتروين الجديدة اليوم في مصر
هيونداي تفجر مفاجأة لعملائها.. تقسيط صيانة السيارة بدون فوائد
بعد طول انتظار.. شاهد سيارة انفينيتي QX80 الجديدة من الداخل.. صور
تركي ال الشيخ يكشف عن أغلى سيارة بيعت بـ مزاد معرض الرياض اليوم
معرض الرياض يضم أغلى السيارات.. ومفاجأة من تركي آل الشيخ