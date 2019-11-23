موجز اخبار العالم.. مئات المستوطنين يهاجمون منازل فلسطينيين في الخليل.. وفقدان طائرة بدون طيار فوق العاصمة الليبية طرابلس

نشر قسم اخبار العالم عدد من الاخبار المهمة على مدار الشيفت من أبرزها:
على تويتر.. بولتن يفتح معركة جديدة مع ترامب بسبب إقالته
مئات المستوطنين يهاجمون منازل فلسطينيين في الخليل
وفاة 2 وفقد 9 بعد غرق قارب قبالة المغرب
الأمم المتحدة تكشف أعداد اللاجئين السوريين في كردستان منذ الغزو التركي
أمريكا.. سجن ضابط مخابرات سابق أدين بالتجسس لحساب الصين
البنتاحون: فقدان طائرة بدون طيار فوق العاصمة الليبية طرابلس
الجعفري: تركيا احتلت أراضي سوريا وقتلت المئات
ترامب يشكر أمير قطر.. لهذا السبب
ترامب يحسم جدل مرشحه لمنصب نائب الرئيس في انتخابات 2020
على تويتر.. بولتن يفتح معركة جديدة مع ترامب بسبب إقالته
مئات المستوطنين يهاجمون منازل فلسطينيين في الخليل
وفاة 2 وفقد 9 بعد غرق قارب قبالة المغرب
الأمم المتحدة تكشف أعداد اللاجئين السوريين في كردستان منذ الغزو التركي
أمريكا.. سجن ضابط مخابرات سابق أدين بالتجسس لحساب الصين
البنتاحون: فقدان طائرة بدون طيار فوق العاصمة الليبية طرابلس
الجعفري: تركيا احتلت أراضي سوريا وقتلت المئات
ترامب يشكر أمير قطر.. لهذا السبب
ترامب يحسم جدل مرشحه لمنصب نائب الرئيس في انتخابات 2020