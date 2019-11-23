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أخبار العالم

موجز اخبار العالم.. مئات المستوطنين يهاجمون منازل فلسطينيين في الخليل.. وفقدان طائرة بدون طيار فوق العاصمة الليبية طرابلس

السبت 23/نوفمبر/2019 - 07:59 ص
مئات المستوطنين يهاجمون
مئات المستوطنين يهاجمون منازل فلسطينيين في الخليل
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رامى المهدي
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مئات المستوطنين يهاجمون منازل فلسطينيين في الخليل

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