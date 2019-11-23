ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

لافروف يعتزم مناقشة التحالف العسكري بين طوكيو وواشنطن مع نظيره الياباني

السبت 23/نوفمبر/2019 - 07:56 ص
وزير الخارجية الروسي
وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف
Advertisements
أ ش أ
قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم السبت، إنه يعتزم مناقشة قضية التحالف العسكري بين اليابان والولايات المتحدة، مع نظيره الياباني توشيميتسو موتيجي خلال زيارته لروسيا في شهر ديسمبر القادم.

وأضاف لافروف "أن الولايات المتحدة في علاقاتها مع اليابان، لا تخجل من التأكيد علنًا أن روسيا والصين هما التهديد الرئيسي لهما، وأن جميع تحالفاتها العسكرية مع اليابان وأستراليا وكوريا الجنوبية، بناء على هذه التهديدات والتحديات".. وفقا لما ذكرته وكالة أنباء /سبوتنيك/ الروسية.

وتابع وزير الخارجية الروسي "بالطبع، نحن لفتنا انتباه وزير خارجية اليابان خلال لقائنا معه أمس، إلى حقيقة مفادها أن هذا يتعارض مع التأكيدات التي قدمها لنا اليابانيون بعدم توجيه التحالف العسكري السياسي الياباني الأمريكي ضد روسيا".. مشيرا إلى أن وزير خارجية اليابان سوف يزور روسيا في ديسمبر المقبل.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وزير الدفاع الأمريكي: ملتزمون بدعم الفلبين لردع أي تهديدات إرهابية في المنطقة

طوكيو: سول اتخذت خيارا استراتيجيا بالإبقاء على اتفاق تبادل معلومات

ترشيحاتنا

ليلة مرعبة.. معجب أراد الزواج من شويكار فـ هددها بتشويه وجهها.. نوستالجيا

شاهد.. ليلى علوي بإطلالة جديدة بمهرجان القاهرة السينمائى

اخبار السيارات.. أسعار سيتروين الجديدة اليوم في مصر.. هيونداي تفجر مفاجأة لعملائها

القبض على 5 مصريين في السعودية.. ارتكبوا 42 جريمة سرقة بقيمة 7 ملايين ريال

فوتوشوب.. جورج كلوني وأنجلينا جولي في مهرجان القاهرة السينمائى

المحمدى يغلق حسابه على تويتر بعد فوز المنتخب ببطولة افريقيا تحت 23 عام

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

11 حيلة للحفاظ على سيارتك جديدة مدى الحياة ولأطول فترة ممكنة

هيونداي تفجر مفاجأة لعملائها.. تقسيط صيانة السيارة بدون فوائد

بالأسود القصير.. أول ظهور لـ غادة عادل بعد خضوعها لعملية جراحية