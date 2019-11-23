لافروف يعتزم مناقشة التحالف العسكري بين طوكيو وواشنطن مع نظيره الياباني

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم السبت، إنه يعتزم مناقشة قضية التحالف العسكري بين اليابان والولايات المتحدة، مع نظيره الياباني توشيميتسو موتيجي خلال زيارته لروسيا في شهر ديسمبر القادم.



وأضاف لافروف "أن الولايات المتحدة في علاقاتها مع اليابان، لا تخجل من التأكيد علنًا أن روسيا والصين هما التهديد الرئيسي لهما، وأن جميع تحالفاتها العسكرية مع اليابان وأستراليا وكوريا الجنوبية، بناء على هذه التهديدات والتحديات".. وفقا لما ذكرته وكالة أنباء /سبوتنيك/ الروسية.



وتابع وزير الخارجية الروسي "بالطبع، نحن لفتنا انتباه وزير خارجية اليابان خلال لقائنا معه أمس، إلى حقيقة مفادها أن هذا يتعارض مع التأكيدات التي قدمها لنا اليابانيون بعدم توجيه التحالف العسكري السياسي الياباني الأمريكي ضد روسيا".. مشيرا إلى أن وزير خارجية اليابان سوف يزور روسيا في ديسمبر المقبل.