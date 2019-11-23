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سيارات

مرسيدس مايباخ GLS موديل 2021 تنطلق رسميًا

السبت 23/نوفمبر/2019 - 08:28 ص
صدى البلد
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كريم عاطف
أزاحت مرسيدس الستار أخيرًا عن مايباخ GLS، ولكن في معرض غوانزو للسيارات في الصين عوضًا عن معرض لوس أنجلوس، وهي المرة الأولى التي نرى فيها اسم مايباخ على موديل إنتاجي غير الـ S-Class.

وتمثل مايباخ GLS قمة فخامة الـ SUV لمرسيدس، بمحرك V8 توربو مزدوج سعة 4.0 لتر بقوة 550 حصان وعزم دوران 730 نيوتن. متر، وقد تم تطوير هذه النسخة من المحرك خصيصًا لمايباخ، بالتوازي مع نظام هجين 48 فولت لإضافة 22 حصان و250 نيوتن. متر من عزم الدوران.

ويسمح هذا المحرك للمايباخ بالتسارع إلى 100 كم\س في 4.9 ثانية بسرعة قصوى 250 كم\س، بكفاءة استهلاك وقود 11.7 لتر لكل 100 كيلومتر.

من ناحية التصميم، تأتي السيارة بشبكة تهوية مايباخ الكرومية المميزة مع جنوط 22-23 إنش حصري، وبالانتقال للداخلية نرى صفين من المقاعد فحسب لضمان أوسع مساحة ممكنة للركاب الخلفيين.

وتشمل مواصفات السيارة القياسية جلود نابا الفاخرة وسقف شمسي بانورامي وإمكانية تدفئة وتهوية المقاعد والماساج ونظام تعليق هوائي متطور والمزيد.

وستصل مرسيدس مايباخ GLS 600 الجديدة للوكالات في النصف الثاني من 2020، ومن المتوقع أن تبدأ أسعارها من حوالي 200,000 دولار (750,000 ريال) لتنافس بنتلي بنتايجا واستون مارتن DBX وأمثالها.
مرسيدس مايباخ GLS موديل 2021 تنطلق رسميًا
مرسيدس مايباخ GLS موديل 2021 تنطلق رسميًا
مرسيدس مايباخ GLS موديل 2021 تنطلق رسميًا
مرسيدس مايباخ GLS موديل 2021 تنطلق رسميًا
مرسيدس مايباخ GLS موديل 2021 تنطلق رسميًا
مرسيدس مايباخ GLS موديل 2021 تنطلق رسميًا
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